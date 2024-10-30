يقاوم "المياه والتراب".. شركة "وان بلس" تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد (صور)

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يُعد الهاتف من أوائل الأجهزة التي تمتلك تصنيفاً مزدوجاً لمقاومة الأتربة والمياه، إذ سيحمل في الأسواق الغربية تصنيف IP69 المميز، متجاوزاً قدرات الهواتف المنافسة مثل "آيفون 16 برو" iPhone 16 Pro، و"سامسونج جلاكسي S24 ألترا" Galaxy S24 Ultra، و"جوجل بيكسل 9 برو" Pixel 9 Pro.يتميز هاتف "وان بلس 13 " بتصنيف IP69، مما يمنحه القدرة على تحمل ضغط المياه الساخنة بدرجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، إلى جانب مقاومة الغمر في المياه العميقة بمعدل يصل إلى 1.5 متر، وفقاً للتقديرات التي أوردها تقرير نشره موقع Android Authority.ويعد هذا التصنيف تطوراً غير مسبوق في تكنولوجيا الهواتف الذكية، إذ يمنح الهاتف قدرةً على تحمل الظروف الجوية القاسية، مما يجعله مقاوماً للأتربة بفضل نظام العزل المحكم.يصدر تصنيف IP، وهو اختصار لمصطلح Ingress Protection، عن اللجنة الكهروتقنية الدولية، وهو معيار يقيس قدرة الجهاز على مقاومة الغبار والمياه على حد سواء؛ فعلى سبيل المثال مع تصنيف IP69، فإن الرقم "6" يشير إلى أعلى درجات الحماية من الأتربة، بينما الرقم "9" يعبر عن قدرة الهاتف على تحمل تدفقات المياه عالية الضغط، ما يمنح الجهاز ميزة تفوق التصنيف "IP68" التقليدي المستخدم في معظم الأجهزة المتطورة.ورغم هذه الإمكانيات الفريدة، تنصح "وان بلس" المستخدمين بتجنب تعريض الهاتف بشكل متعمد للمياه أو الأتربة كجزء من الاستخدام اليومي، إذ يعتبر هذا النوع من الحماية وقائياً ضد الحوادث وليس للاستخدام المفرط تحت الظروف القاسية.من المقرر أن يتم إطلاق "OnePlus 13" رسمياً في الصين، الخميس، مع توقعات بوصوله للأسواق العالمية مطلع العام المقبل. (الشرق)