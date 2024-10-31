بسعر منخفض.. سامسونغ تطور تقنيات جديدة لتقديم نظارة AR

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كشفت براءة اختراع جديدة من شركة سامسونغ عن تقنية تتيح لمجموعة من المستخدمين مزامنة نظارات الواقع المعزز مع جهاز واحد، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، للاستمتاع بتجربة واقع معزز جماعي في فضاء افتراضي مشترك.براءة الاختراع الجديدة، التي تحمل الرقم 20240355069 لدى مكتب براءات الاختراع الأميركي وعنوانها "طريقة ونظام لتجميع مجموعة من الأجهزة"، نُشرت الأسبوع الماضي، وتوضح كيفية خوض تجربة مشتركة بين مجموعة من مستخدمي النظارات الذكية، والمرتبطة بهاتف ذكي واحد، مثل مشاركتهم جميعاً في لعبة افتراضية كالتنس.وتسعى هذه التقنية للاستفادة من ميزات الواقع المعزز في خلق تجربة تعاون بين المستخدمين مقارنة بالتصميم الفردي للواقع الافتراضي، مما يسهل المشاركة في الفضاءات الافتراضية المشتركة.ومن خلال هذه الرؤية، ستصبح التجارب الافتراضية الجماعية أكثر انسيابية وسلاسة في العرض خلال الوقت الفعلي Real-Time، وكأن المستخدمين يتواجدون في المكان نفسه ويخوضون التجربة ذاتها من منظور واحد، وبالتالي يُقلل التداخلات الزمنية بين الأجهزة، والتي تؤدي إلى جعل التجربة مشوشة لأن كل لاعب يمر بالتجربة بشكل غير متزامن مع اللاعبين الآخرين.وعلى الرغم من أن براءة الاختراع لا تضمن تحويل هذا التصميم إلى منتج نهائي، إلا أنها تعطي لمحة عن رؤية سامسونج لتطوير نظارات الواقع المعزز بشكل يعزز التعاون والتفاعل المباشر بين المستخدمين.كشفت براءة الاختراع كذلك عن الإمكانيات المتوقعة لنظارة سامسونج للواقع المعزز، والتي تتمثل في أنها تعمل بإصدار خاص من نظام تشغيل أندرويد، وهو ما قد يعطي لمحة إلى مشاركة غوغل في تطوير براءة الاختراع.كما أوضحت أن عملية معالجة البيانات والرسوميات التي يتعرض لها المستخدمون داخل نظاراتهم تتم بالكامل على الجهاز الخارجي، سواء كان هاتف أو جهاز لوحي، وبالتالي ذلك سيضمن خفة وزن النظارة وتصميمها العملي، مما سيخفض من سعر النظارة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظارة ستأتي بمجموعة مختلفة من المستشعرات والكاميرات وشاشة ونظام لبث المحتوى أمام عيني المستخدم.