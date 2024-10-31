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تكنولوجيا وعلوم
آبل تعلن عن حواسب MacBook Pro الجديدة.. تعرفوا اليها
Lebanon 24
31-10-2024
|
10:30
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أعلنت آبل عن حواسب MacBook Pro الجديدة المصممة لتقدم أداء ممتازا وسرعة كبيرة في معالجة البيانات.
وأشارت آبل إلى أن حواسبها الجديدة ستعمل بمعالجات M4 وM4 Pro وM4 Max، وهذه المعالجات ستوفر سرعات عالية في معالجة مختلف أنواع البيانات.
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يأتي الإصدار الأساسي من هذه الحواسب بمعالج M4 الذي يعتبر أسرع من ناحية الأداء بـ 1.8 مرة من معالجات M1، كما حصل على 10 نوى، وزوّد بمحرك عصبي من نوع Neural Engine يمكنه من العمل بشكل ممتاز مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحصل الحاسب على ذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 16 و32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تتراوح سعاتها ما بين 512 غيغابايت و2 تيرابايت.
أما شاشته فأتت بمقاس 14 بوصة، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Nano Texture لتقليل الانعكاسات والتوهج، كما جهّز الحاسب بكاميرا، بدقة 12 ميغابيكسل، وحصل على بطارية تكفيه ليعمل لـ24 ساعة في حال شحنها بشكل كامل، كما جهّز بتقنية Bluetooth 5.3 لنقل البيانات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الاخرى، وحصل على شرائح موديم تمكنه من الاتصال بشبكات Wi-Fi 6E.
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