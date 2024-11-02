مجرتان حلزونيتان.. رصد "عيون الفضاء" في لقطة رائعة! (صور)

تمكنت تلسكوبات وكالة ناسا من التقاط صور لمجرتين "تبدوان كعينين ملطختين بالدماء، تطفوان في الفضاء".



وتُعرف المجرتان الحلزونيتان، اللتان تقعان على بعد 114 مليون سنة ضوئية من الأرض، باسم IC 2163 وNGC 2207.



وكشف مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا أنه تم استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى جانب الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية من تلسكوب هابل الفضائي، للحصول على الصور بألوان حمراء ووردية زاهية، مع خلفية مظلمة للكون والمجرات البعيدة الأخرى.

I always feel like somebody’s watching me 👀



Happy Halloween from @NASAWebb & @NASAHubble! This creepy new image combines mid-infrared light from Webb with ultraviolet and visible light from Hubble, revealing a pair of “eyes” from space. https://t.co/4RU3Hn2s8C pic.twitter.com/LsR57qiLqG — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 31, 2024 Advertisement

وساهمت أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة في تلسكوب جيمس ويب، والمعروفة باسم MIRI، في الكشف عن ميزات جديدة للمجرات التي كادت أن تصطدم.



وقالت ناسا إن المجرة IC 2163، الموجودة على يسار الصورة، كانت تقترب ببطء من المجرة NGC 2207 على مدار ملايين السنين. وتظهر الخطوط الحمراء اللامعة في "الجفون الأمامية" كدليل على "خدش الضوء"، ما يشير إلى احتمال حدوث اصطدام بين المجرتين.

This pair may swing by one another repeatedly over the course of many millions of years. They might eventually meld, leaving behind completely reshaped arms, and an even brighter cyclops-like “eye” at the core. The areas of star formation really pop in this mid-infrared view. pic.twitter.com/twxREJ4FGI — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 31, 2024

وتتميز هذه المجرات بمعدلات مرتفعة من تكوين النجوم، حيث تنتج ما يعادل 20 نجما جديدا بحجم الشمس. كما أن "الجفن السفلي" للمجرة IC 2163، الأصغر حجما (كما يبدو في الصورة)، مليء بتكوينات نجمية جديدة.



وشهدت المجرتان IC 2163 وNGC 2207 نحو 7 انفجارات نجمية معروفة في العقود الأخيرة، ما قد يساهم في تكوين نجوم إضافية.



وتؤكد وكالة ناسا أنه على مدى ملايين السنين، قد تتراقص المجرات بجانب بعضها بشكل متكرر، وقد تندمج أنوية وأذرع المجرات، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل أذرعها وترك "عين" ساطعة في مركزها.(روسيا اليوم)



