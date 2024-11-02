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تكنولوجيا وعلوم
إندونيسيا تحظر بيع هواتف غوغل Pixel.. ما القصة؟
Lebanon 24
02-11-2024
|
15:00
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بعد أيام قليلة من حظر البلاد لهاتف آيفون 16، تقدمت إندونيسيا لمنع مبيعات هواتف غوغل بيكسل الذكية، ويؤكد هذا القرار على التدقيق المتزايد من جانب الحكومة على مصنعي الهواتف الذكية الأجانب وامتثالهم للوائح المحلية، واستشهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسية بأسباب الحظر، بما في ذلك المخاوف بشأن الامتثال للوائح الإنتاج المحلية والحاجة إلى التزام الشركات المصنعة بمعايير الدولة للتكنولوجيا والأمن.
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وتشكل هذه البيئة التنظيمية جزءًا من استراتيجية إندونيسيا الأوسع لتشجيع التصنيع المحلي وحماية الشركات المحلية في قطاع التكنولوجيا التنافسي.
وأعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية أنه لا يمكن بيع الهواتف الذكية من جوجل في البلاد حتى تفي باللوائح التي تلزم بتوريد 40 في المائة من محتواها محليًا، ووفقًا للمتحدث باسم فيبري هندري أنتوني عارف، يجب على غوغل تأمين شهادة المحتوى المحلي قبل أن تتمكن من استئناف المبيعات.
وأوضح لوسائل الإعلام المحلية، "إن متطلبات المحتوى المحلي والسياسات المرتبطة بها مصممة لضمان العدالة لجميع المستثمرين في إندونيسيا وتعزيز خلق القيمة مع تعزيز الصناعة المحلية".
ويأتي الحظر المفروض على Google Pixel بعد فترة وجيزة من قيام إندونيسيا بتقييد مبيعات أحدث هواتف Apple الرائدة، iPhone 16.
(اليوم السابع)
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