خطوات مهمة.. كيف تحمي حسابك على "غوغل"؟

يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كان حساب غوغل الخاص بهم قيد الاستخدام من قبل شخص مجهول.



وعملية التحقق من قائمة الأجهزة المسجلة سهلة للغاية بمجرد معرفة الخطوات، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة طبقة إضافية من الأمان من خلال تمكين ميزة التحقق بخطوتين.

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طريقة التحقق وعملية التحقق من قائمة الأجهزة المسجلة سهلة للغاية بمجرد معرفة الخطوات، ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة طبقة إضافية من الأمان من خلال تمكين ميزة التحقق بخطوتين.طريقة التحقق

يمكنك التأكد عبر صفحة google.com/devices على الكمبيوتر الخاص بك الذي سجلت الدخول عليه من حسابك غوغل، من عدم تسجيل أي شخص آخر الدخول إلى حسابك من أي جهاز آخر، كذلك يمكنك إضافة طبقة أخرى من الأمان إلى حسابك.



أما على هاتف أندرويد، فيمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى قسم إعدادات متصفح غوغل والنقر على خيار "Manage your google Account".



بعد ذلك، مرر إلى اليسار على الشاشة حتى تصل إلى قسم "Data & privacy"، وستظهر أسماء الأقسام في أعلى الشاشة، الآن اختر قسم "Security" ومرر لأسفل إلى قسم "Manage all devices"، وانقر عليه.



عندها، ستتمكن من رؤية الأجهزة جميعها التي سجلت الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك، وإذا وجدت أي جهاز غير معروف فما عليك سوى النقر فوق هذا الجهاز في القائمة وإزالته من القائمة عبر خيار تسجيل الخروج.



إضافة المزيد من الأمان

إذا وجدت حساب غوغل الخاص بك على أي جهاز آخر غير معروف، فيجب عليك أولًا تسجيل خروج الجهاز المجهول وتغيير كلمة مرور حسابك.



كذلك، إذا كنت تريد إضافة طبقة إضافية من الأمان، فقم بتمكين ميزة التحقق بخطوتين.



ويمكنك تشغيل الميزة باتباع الخطوات المذكورة أعلاه أيضًا، لأن الخيار مرئي في قسم الأمان.



وبمجرد إعداد ذلك، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك غوغل على أي جهاز باستخدام كلمة المرور المسجلة أو الجهاز الأساسي الذي قمت بتمكين التحقق بخطوتين من خلاله.



أما إذا كنت لا تريد إدخال رمز التحقق بخطوتين أو استخدام مفتاح الأمان الخاص بك في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى حسابك على غوغل، فيمكنك وضع علامة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك بعدِّه موثوقًا به.



ومع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الموثوقة، فأنت لست بحاجة إلى إدخال رمز التحقق في كل مرة تسجل فيها الدخول. (إرم نيوز)