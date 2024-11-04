23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أرقام مُثيرة تسجّلها منصة "ثريدز"
Lebanon 24
04-11-2024
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة ميتا يوم الأحد إن شبكتها الاجتماعية Threads لديها الآن 275 مليون مستخدم نشط شهريًا.
وقال آدم موسيري، المدير التنفيذي لشركة Meta الذي يرأس Threads وInstagram: "لقد تجاوزنا أمس 275 مليون مستخدم نشط شهريًا على Threads. شكرًا جزيلاً لكل من ساعدنا في الوصول إلى هذا الحد. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، والكثير من الأشياء التي يتعين إصلاحها، ولكن هناك شيء مثير في هذا المكان".
Advertisement
واكتسبت Threads، التي تم إطلاقها في تموز 2023 في محاولة للاستفادة من ملايين المستخدمين الذين يغادرون X بعد أن اشترى Elon Musk المنصة، مستخدمين بسرعة وأصبحت الآن واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتمد على النصوص. وصلت المنصة إلى علامة 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في نيسان و 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في آب، مما يعني أنها اكتسبت 75 مليون مستخدم نشط في 3 أشهر فقط.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2024، إن مليون شخص يسجلون في Threads كل يوم.
في حين أن استقطاب المستخدمين للمنصة يتجه نحو الارتفاع، تواجه Threads عددًا من مشكلات الاعتدال التي أحبطت المستخدمين. (TECHCRUNCH)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:31 | 2024-11-04
ثورة في عالم التصوير والمراقبة.. كاميرا تحوّل الليل إلى نهار
06:05 | 2024-11-04
"Ribble" تكشف عن دراجة "Allroad Ti" المطورة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
04:20 | 2024-11-04
أيفون 17 قد يتشابه مع أجهزة برو وأندرويد في حجم الشاشة
02:46 | 2024-11-04
3 رواد فضاء صينيين يعودون للأرض بعد 6 أشهر
23:51 | 2024-11-03
هذه الميزات من "أبل" قد تنقذ حياتك
23:00 | 2024-11-03
"تَحَكُم بالأجهزة وواتساب".. غوغل تطلق ميزات جديدة لمساعد "Gemini"
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24