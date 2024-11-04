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تكنولوجيا وعلوم

أرقام مُثيرة تسجّلها منصة "ثريدز"

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:24
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قالت شركة ميتا يوم الأحد إن شبكتها الاجتماعية Threads لديها الآن 275 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وقال آدم موسيري، المدير التنفيذي لشركة Meta الذي يرأس Threads وInstagram: "لقد تجاوزنا أمس 275 مليون مستخدم نشط شهريًا على Threads. شكرًا جزيلاً لكل من ساعدنا في الوصول إلى هذا الحد. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، والكثير من الأشياء التي يتعين إصلاحها، ولكن هناك شيء مثير في هذا المكان".
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واكتسبت Threads، التي تم إطلاقها في تموز 2023 في محاولة للاستفادة من ملايين المستخدمين الذين يغادرون X بعد أن اشترى Elon Musk المنصة، مستخدمين بسرعة وأصبحت الآن واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تعتمد على النصوص. وصلت المنصة إلى علامة 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في نيسان و 200 مليون مستخدم نشط شهريًا في آب، مما يعني أنها اكتسبت 75 مليون مستخدم نشط في 3 أشهر فقط.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2024، إن مليون شخص يسجلون في Threads كل يوم.

في حين أن استقطاب المستخدمين للمنصة يتجه نحو الارتفاع، تواجه Threads عددًا من مشكلات الاعتدال التي أحبطت المستخدمين. (TECHCRUNCH)
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