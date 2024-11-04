Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لعشاق الفلك.. أحداث مثيرة في انتظاركم خلال هذه الأيام

Lebanon 24
04-11-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1273124-638663296008437915.png
Doc-P-1273124-638663296008437915.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بترقب عشاق الفلك مجموعة من الأحداث الفلكية المثيرة خلال الأيام المقبلة من شهر تشرين الثاني، بدءًا من الاقتراب الوشيك بين هلال القمر الجديد وكوكب الزهرة، المعروف بـ "توأم الأرض"، وصولًا إلى ذروة شهب الثوريات.
Advertisement

ويولد القمر الجديد عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، مما يعني أنه يكون في نفس خط الطول السماوي للشمس، وولد القمر في 1 تشرين الثاني الساعة (12:47 بتوقيت غرينتش)، ليبدأ الشهر بعبور قريب من كوكب عطارد في سماء المساء، حيث تشارك الأثنان في نفس خط الطول، مما أدى إلى عرض مذهل في السماء.

ووفقا لموقع "سبيس دوت كوم"، سيكون القمر اليوم في مرحلة الهلال الجديد، وسيتواجد بالقرب من توأم الأرض (كوكب الزهرة) في السماء، ومع غروب الشمس سيكون من الممكن رؤيته أسفل كوكب الزهرة.

إضافة إلى ذلك، ستكون شهب الثوريات، في ذروتهما خلال تشرين الثاني، حيث ستصل شهب الثوريات الجنوبية إلى ذروتها في الثلاثاء، بينما ستصل شهب الثوريات الشمالية إلى ذروتها في 12 تشرين الثاني.

وعلى الرغم من أن الشهب قد تكون أقل عددا، إلا أن العديد منها سيكون ساطعا وطويل الأمد، مما يوفر عرضا مدهشا لعشاق الفلك.

وللحصول على أفضل تجربة لمشاهدة هذه الظواهر، يُفضل الابتعاد عن الأضواء الساطعة، والبحث عن أماكن مظلمة تحت سماء صافية. (العين الإخبارية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:30 | 2024-11-04
08:47 | 2024-11-04
06:31 | 2024-11-04
06:05 | 2024-11-04
05:24 | 2024-11-04
04:20 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24