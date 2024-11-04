لعشاق الفلك.. أحداث مثيرة في انتظاركم خلال هذه الأيام

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بترقب عشاق الفلك مجموعة من الأحداث الفلكية المثيرة خلال الأيام المقبلة من شهر تشرين الثاني، بدءًا من الاقتراب الوشيك بين هلال القمر الجديد وكوكب الزهرة، المعروف بـ "توأم الأرض"، وصولًا إلى ذروة شهب الثوريات.ويولد القمر الجديد عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، مما يعني أنه يكون في نفس خط الطول السماوي للشمس، وولد القمر في 1 تشرين الثاني الساعة (12:47 بتوقيت غرينتش)، ليبدأ الشهر بعبور قريب من كوكب عطارد في سماء المساء، حيث تشارك الأثنان في نفس خط الطول، مما أدى إلى عرض مذهل في السماء.ووفقا لموقع "سبيس دوت كوم"، سيكون القمر اليوم في مرحلة الهلال الجديد، وسيتواجد بالقرب من توأم الأرض (كوكب الزهرة) في السماء، ومع غروب الشمس سيكون من الممكن رؤيته أسفل كوكب الزهرة.إضافة إلى ذلك، ستكون شهب الثوريات، في ذروتهما خلال تشرين الثاني، حيث ستصل شهب الثوريات الجنوبية إلى ذروتها في الثلاثاء، بينما ستصل شهب الثوريات الشمالية إلى ذروتها في 12 تشرين الثاني.وعلى الرغم من أن الشهب قد تكون أقل عددا، إلا أن العديد منها سيكون ساطعا وطويل الأمد، مما يوفر عرضا مدهشا لعشاق الفلك.وللحصول على أفضل تجربة لمشاهدة هذه الظواهر، يُفضل الابتعاد عن الأضواء الساطعة، والبحث عن أماكن مظلمة تحت سماء صافية. (العين الإخبارية)