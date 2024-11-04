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تكنولوجيا وعلوم

للوصول إلى جمهور أكبر.. أبل ستستخدم "Pixelmator" بديل فوتوشوب

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:00
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اقتربت شركة أبل من الاستحواذ على تطبيق تحرير الصور الشهير Pixelmator، في خطوة على ما يبدو للوصول إلى جمهور أكبر.

وذكرت الشركة، ومقرها ليتوانيا، في بيان على مدونتها الرسمية، أنها "في انتظار موافقة الجهات التنظيمية"، مؤكدة عدم وجود تغييرات جوهرية في تطبيقاتها خلال الوقت الحالي، كما وعدت بإصدار تحديثات مثيرة قريباً.
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وحسب موقع Arstechnica، فإن موظفي Pixelmator سينضمون إلى أبل، فيما لم تكشف الشركة عن قيمة الاستحواذ.

وقد يأمل محبو تطبيقات Pixelmator، والتي تُشترى لمرة واحدة، على عكس أدوات "أدوبي" Adobe، ألا تتضمن "التحديثات المثيرة" المرتقبة تحويل Pixelmator إلى منتج لأبل في المستقبل، بينما تختفي هي.

تابع أخبار أبل، إذ أزاحت الشركة الستار عن جهازها MacBook Pro الجديد، المعزز بقوة شرائح M4 (تشمل M4 وM4 Pro وM4 Max)، بأداءٍ أسرع، وقدرات قياسية.

وقد تشكّل موافقة الجهات التنظيمية تحدياً نظراً إلى وجود سوابق في إيقاف صفقات مشابهة بسبب مخاوف احتكارية، مثلما حدث مع "أدوبي" حينما اضطرت إلى التخلي عن صفقة استحواذ على شركة برمجيات التصميم "فيجما" Figma بقيمة 20 مليار دولار بعد أن أبدت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معارضتها للصفقة.

في حين كانت نتائج تجارب أبل السابقة مختلفة، فبعد استحواذها على تطبيق Dark Sky في أوائل عام 2020، اختفى في النهاية كتطبيق قائم بذاته لمستخدمي "أندرويد" وiOS والويب، ثم تم دمجه في تطبيقات الطقس الخاصة بأبل، التي استحوذت كذلك على تطبيقَي Final Cut وLogic Pro ولكنهما متاحين كتطبيقات مستقلة.

وطوّر تطبيق Pixelmator Pro قدراته مؤخراً من خلال تحديثات منتظمة، بما في ذلك عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لضبط الصور، ودعم المزيد من تنسيقات الصور بصيغة RAW وملفات أدوات التصميم الأخرى. (الشرق) 
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