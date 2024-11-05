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تكنولوجيا وعلوم

حدث استثنائي.. مفاجآت بانتظار عشاق "بوكيمون غو"

Lebanon 24
05-11-2024 | 13:52
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كتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو عبر إنستغرام، اليوم الثلاثاء: "لا تفوتون حفل إطلاق تطبيق Pokemon GO في بوليفارد سيتي يوم الجمعة 8  تشرين الثاني الجاري".
ويشهد إطلاق التطبيق، مشاركة بعض أشهر الشخصيات المؤثرة في الألعاب الإلكترونية في السعودية.
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ومن المُقرر أن يتضمن الحدث، أنشطة وفعاليات مثل نقاط بوكي ستوبس وساحات المعارك الافتراضية.
 
وستشهد المعركة الافتراضية النهائية تعاوناً بين جميع مدربي البوكيمون للالتقاط بوكيمون الأسطوري، للفوز بمكافآت حصرية في اللعبة، بالإضافة إلى إمكانية جمع بوكيمونات نادرة وفريدة.
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