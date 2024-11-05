احذروا.. المقلاة الهوائية قد تتجسس عليكم!

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كشف بحث جديد أن المقلاة الهوائية يمكن أن تتحول إلى "جاسوس" في منزلك، يترصد بياناتك الشخصية ويستمع إلى محادثاتك اليومية لإرسال المعلومات إلى الشركات المصنعة.هذا ما جاء في خلاصة تحذير أطلقه خبراء في شركة "هنري روزن" الكندية المعروفة بتجارة التجزئة.ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أخضع الخبراء للتحليل 3 أنواع من المقالي الهوائية من ثلاث علامات تجارية مختلفة تباع في بريطانيا (Aigostar وXiaomi Mi Smart وCosori CAF-LI401S).وصنّفت معايير تصنيف هذه المقالي عبر 6 فئات وهي: الموافقة، الشفافية، أمن البيانات، تقليل البيانات، التتبع وحذف البيانات.وبناء على هذه التقييمات، أعطى باحثو "هنري روزن" كل منتج درجة خصوصية عامة، بعدما كشف التحليل أن هذه المنتجات الثلاثة تعرف الموقع الدقيق لعملائها، وتريد الحصول على إذن لتسجيل محادثاتهم الهاتفية.واعتبر الخبراء أن هذه النتيجة أظهرت قدرة الشركات المصنِّعة للمقالي الهوائية الذكية على جمع البيانات الشخصية بكل سهولة من المستهلكين الذي غالباً ما يعطون بياناتهم بشفافية ودون التعمّق في خطورة الأمر.وقدم الخبراء بعض الأمثلة مشيرين إلى أن تطبيق شاومي (Xiaomi) يرتبط بمقلاة الهواء الخاصة بها والمتصلة بأجهزة التتبع من فيسبوك وتيك توك والفرعين الصينيين للتطبيقات "بنغل وتينسينت".بينما طلبت المقلاة الهوائية من علامة Aigostar من مستخدمها معرفة جنس المستخدم وتاريخ ميلاده عند إنشاء الحساب عبر التطبيق الخاص به.وأكد الخبراء أن هاتين الشركتين للمقالي الهوائية أرسلتا بيانات شخصية إلى مصنعيها في الصين، رغم عدم الإشارة إلى ذلك في إشعار الخصوصية.الشركات الثلاث.. بين النفي والصمترداً على ذلك، قال متحدث باسم "شاومي": "لا ينطبق إذن تسجيل الصوت على تطبيقي "شاومي هوم" Xiaomi Home و"شاومي المقلاة الهوائية الذكية" Xiaomi Smart Air Fryer".وأكد أن هذين التطبيقين "لا يعملان مباشرة من خلال الأوامر الصوتية والدردشة المرئية".أما المتحدث باسم شركة "سوسوري" فرد بالقول: "نحن نعطي الأولوية للخصوصية، وتخضع لمتطلبات الامتثال الداخلي لدينا، ويجب أن تمتثل المنتجات الذكية في شركتنا للائحة العامة لحماية البيانات".أما شركة "إيغوستار" فلم تستجب لطلب التعليق.