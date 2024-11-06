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تكنولوجيا وعلوم

"نتفليكس" تقرر حذف معظم عروضها التفاعلية

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:55
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أعلنت شركة نتفليكس أنها ستحذف معظم برامجها وأفلامها التفاعلية اعتباراً من الأول من كانون الأول باستثناء أربعة عناوين فقط، وهي: Black Mirror: Bandersnatch، وUnbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend، وRanveer vs. Wild with Bear Grylls، وYou vs. Wild، وفق موقع "Theverge".
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وأطلقت نتفليكس سلسلة العروض التفاعلية، لأول مرة، في عام 2017، مع إصدار Puss in Book: Trapped in an Epic Tale، ومثَّلت هذه العروض بداية إنتاج الشركة في هذا النوع من المحتوى الذي يمكّن المشاهدين من تحديد مسارات القصة، لكن بعد ست سنوات، يبدو أن الشركة تتجه للتخلي عن هذا النهج.

تضمنت القائمة السابقة من البرامج التفاعلية عروضاً شهيرة مثل Carmen Sandiego وBoss Baby، بالإضافة إلى سلسلة تفاعلية يومية للألغاز.

ومع ذلك، لم تحظَ هذه العروض بشعبية واسعة، وجرى سحب بعض العناوين تدريجياً على مدار السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى أن هذا النوع من المحتوى لم يجد النجاح المأمول.

وقالت المتحدثة باسم نتفليكس، كريسي كيلهير، في هذا السياق: "التقنية حققت الغرض منها سابقاً، لكنها أصبحت تحدياً تقنياً حالياً مع تحوّل تركيزنا نحو مجالات تقنية أخرى".
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