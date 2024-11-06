Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من غوغل.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:30
A-
A+

Doc-P-1274158-638664846917630380.jpg
Doc-P-1274158-638664846917630380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحتوي الشاشة الرئيسية لـ Google TV على ميزة جديدة تعرض تقدم تحديث التطبيق، حيث يتيح هذا التغيير الصغير ولكن المفيد للمستخدمين معرفة وقت تحديث التطبيق ومدى تقدم العملية.
ووفقا لما ذكره  موقع "Phone arena"، كانت تحديثات التطبيقات على Google TV تتم بصمت في الخلفية، ولن يعرف المستخدمون أن التطبيق قيد التحديث إلا إذا حاولوا فتحه أثناء تقدم التحديث.
Advertisement
مع هذه الميزة الجديدة، أصبح من الأسهل بكثير تتبع تحديثات التطبيق، وهذه الميزة مشابهة لما هو متاح بالفعل على أجهزة Android، وليس من الواضح متى تمت إضافة هذه الميزة إلى Google TV، ولكن يبدو أنها مرتبطة بإعادة تصميم الشاشة الرئيسية الأخيرة التي قدمت أيقونات التطبيق الدائرية، وتم اختبار الميزة وتأكيد عملها على أجهزة مختلفة، بما في ذلك Google TV Streamer.
قدم Google TV أيضًا مؤخرًا تحديثًا مهمًا بميزات جديدة، بما في ذلك لوحة المنزل الذكي وشاشة التوقف المحيطة المحسنة وتوصيات المحتوى المحسنة، كما يعمل التحديث على توسيع نظام Google TV البيئي ليشمل أجهزة ودول جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت غوغل العام الماضي قنوات مدمجة مجانية على Google TV، وقد أدى هذا إلى توسيع عرض القنوات الخاص بها إلى مجموعة مختارة من البث التلفزيوني المباشر دون الحاجة إلى تنزيلات أو اشتراكات إضافية.
تشتهر هذه الخدمة، المعروفة باسم Google TV Freeplay، بواجهتها سهلة الاستخدام وقد وسعت مؤخرًا دليل القنوات الخاص بها ليشمل أكثر من 150 قناة.
مع هذا التحديث الجديد، وهو إضافة مرحب بها إلى Google TV، حصلت تجربة Google TV على فرق صغير في تجربة المستخدم.
ومن خلال جعل تقدم تحديث التطبيق أكثر وضوحًا، يساعد Google TV المستخدمين على البقاء على اطلاع والتحكم في تطبيقاتهم. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:28 | 2024-11-06
01:59 | 2024-11-06
00:55 | 2024-11-06
23:00 | 2024-11-05
15:30 | 2024-11-05
13:52 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24