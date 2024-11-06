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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تختبر ميزة جديدة لتسهيل الوصول إلى الألعاب المثبتة
Lebanon 24
06-11-2024
|
05:28
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تعمل Google حالياً على اختبار ميزة جديدة في متجر Google Play لتسهيل الوصول إلى الألعاب المثبتة على أجهزة Android. وفقًا لتسريب من AssembleDebug عبر Android Authority، تهدف الميزة الجديدة إلى إضافة قسم "Continue Playing" داخل علامة التبويب "الألعاب"، يتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب المثبتة مباشرة من متجر Play دون الحاجة للبحث عنها في مشغل التطبيقات.
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يعرض هذا القسم جميع الألعاب المثبتة على الجهاز، ويضع اللعبة التي تم تشغيلها مؤخراً في المقدمة للوصول السريع. أما الألعاب غير المستخدمة بعد، فيظهر بجانبها تاريخ التثبيت كنوع من التذكير لتجربتها. وعلى الرغم من أن الميزة لم تطرح رسمياً بعد، تمكن بعض المستخدمين من تفعيلها في إصدار 43.4.23-31 من التطبيق، مما يشير إلى احتمالية طرحها قريباً.
تأتي هذه الخطوة كجزء من تحديثات Google المستمرة لتحسين تجربة المستخدم، بعد إضافتها ميزات مثل فتح التطبيقات المثبتة حديثاً تلقائياً وإعادة تصميم شريط البحث في متجر بلاي. (android police)
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