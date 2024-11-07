لعشاق الدراجات النارية.. كاميرا جديدة لتصوير مغامراتكم

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أبرمت Insta360 شراكة مع BMW Motorrad لتقديم إصدار خاص جديد من الكاميرا الرائدة ذات العدسة المزدوجة 8K. يمثّل هذا التعاون إطلاق ميزة X4 الجديدة، التي تستهدف محبي تصوير الدراجات النارية.تتيح Dash Cam، كما يوحي اسمها، للمستخدم إعادة تكرار اللقطات دون استهلاك بطاقة SD الخاصة بالكاميرا. تأتي هذه الميزة كحل عملي لأصحاب X4 الذين هم أيضًا عشاق الدراجات النارية، خاصةً أن الجهاز يحتوي على شاشة عرض خلفية تساعد في التحقق من اللقطات مباشرة.كذلك، أطلقت Insta360 مع إصدار Motorrad لوحة معلومات إحصائية حصرية جديدة، تتضمن شاشة عرض افتراضية مستوحاة من علامة BMW، مما يضفي على تسجيلات X4 في تطبيق Insta360 طابعًا أقرب لألعاب السباق.يتوفر إصدار Motorrad الآن من Insta360 بسعر 519.99 دولارًا، بينما يبلغ سعر الإصدار القياسي للكاميرا 499.99 دولارًا على أمازون. يأتي الإصدار الجديد مع حقيبة حمل وحقيبة صلبة بشعار BMW، بالإضافة إلى واقيين للعدسات. (التقنية بلا حدود)