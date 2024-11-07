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تكنولوجيا وعلوم

احذروا.. أجهزة منزلية قابلة للاختراق بسهولة

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:30
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تتزايد أهمية ضمان الامن الشخصي مع ارتفاع تسبة استخدام الاجهزة الذكية، لكي تمنع المحتالين من اختراق الأجهزة الذكية والتجسس عليك، إذ تتمتع الأجهزة المتصلة بإمكانات كبيرة في جميع أنحاء المنزل. فهي تجلب وظائف وميزات جديدة للمنتجات التي نستخدمها كل يوم.
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ولكن في حين يدرك معظم الناس أن توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بالإنترنت يجلب مخاطر، قد لا يعتقدون أن نفس الشيء ممكن عبر الأجهزة الذكية.

وذلك يزيد فرص المتسللين للتدخل في حياتنا والتسبب في الأذى. إذن، ما هي العناصر المنزلية الأكثر عرضة للخطر؟ 

عناصر قابلة للاختراق 

وجدت دراسة أجرتها هيئة الرقابة الأوروبية أن جهاز التلفاز الذكي وجرس الباب الذكي ونظام الأمان الذكي وجهاز فتح باب المرآب الذكي وجهاز مراقبة الأطفال الذكي بها نقاط ضعف أمنية شديدة الخطورة أو حرجة.

وتشترك جميع هذه الأجهزة في نفس نقاط الضعف. وعلى الرغم أنها ليست متصلة فقط بإنترنت الأشياء، ولكنها غالبًا ما تكون جزءًا من شبكة واي فاي المنزلية الخاصة بك.

ما المخاطر؟

إن نقاط ضعف هذه الأجهزة تعرض المستخدمين لهجوم من قبل المتسللين، مع عواقب محتملة تتراوح من تعطيل أنظمة الأمان إلى سرقة البيانات الشخصية. فبالإضافة إلى الوصول لخدمات حساسة مثل تطبيقات الخدمات المصرفية، يمكن للمتسللين أيضًا استخدام الأجهزة المتصلة للتجسس عليك.

كذلك من بين نقاط الضعف التي تم اكتشافها كان خطر هجوم إزالة المصادقة حيث يأمر أحد المتسللين الجهاز بالانفصال عن شبكة واي فاي المنزلية.

وعندما يحدث هذا، قد لا تستجيب أجراس الأبواب الذكية للحركة أو ترسل تنبيهات إلى أصحابها.

كما وجد المحللون أن بعض تطبيقات المنزل الذكي تنقل بيانات غير مشفرة يمكن أن يستخدمها المتسللون للحصول على كلمات مرور واي فاي وغيرها من المعلومات الحساسة لمنحهم حق الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدم.

دور الشركات
في كثير من الأحيان، تعاني الأجهزة الذكية من نقاط ضعف تجعلها عرضة للهجمات. في هذا السياق الشركات المصنعة هي المسؤولة عن جعل منتجاتها آمنة للاستخدام. لذلك يتعين عليها أن تجعل المنتجات الذكية آمنة من حيث التصميم وأن تحمي خصوصيتنا.

لكن على العكس، وجدت العديد من الدراسات أنه على الرغم من أن العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة تتمتع عمومًا بأمان أفضل من البدائل الأرخص، إلا أن بعضها لا يزال يعاني من مشكلات أمنية خطيرة.

خطوات لتحسين الأمان
ما الذي يمكنك فعله لجعل أجهزتك الذكية أكثر أمانًا؟

بالطبع هنالك خطوات بسيطة يمكنك القيام بها. أبرزها توصيل الأجهزة بكابل إيثرنت عندما يكون ذلك ممكنًا بدلاً من واي فاي، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة وتغيير الاسم الافتراضي لشبكة واي فاي دائمًا بعد تثبيتها واستخدام التحقق بخطوتين. 

كذلك من المهم تحديث أجهزتك وإيقاف تشغيلها عندما لا تستخدمها، وإكمال إعداد الجهاز دائمًا عند استخدامه لأول مرة. بالطبع إذا أمكن، لا تشترِ أجهزة متصلة ذكية رخيصة. (ارم نيوز)
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