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تكنولوجيا وعلوم

كندا تأمر تيك توك بإغلاق عملياتها التجارية.. اليكم السبب

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:30
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أمرت كندا شركة TikTok بإغلاق عملياتها في البلاد، مشيرة إلى "مخاطر الأمن القومى غير المحددة التي تشكلها المنصة وشركتها الأم ByteDance.
ومع هذه الخطوة، سيضطر TikTok إلى "إنهاء" جميع الأعمال التجارية في البلاد، على الرغم من أن الحكومة الكندية لم تصل إلى حد حظر التطبيق.
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وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندى فرانسوا فيليب شامبين في بيان: "تتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة مخاطر الأمن القومي المحددة المتعلقة بعمليات ByteDance Ltd فى كندا واستند القرار إلى المعلومات والأدلة التي تم جمعها خلال عملية المراجعة وبناء على نصيحة مجتمع الأمن والاستخبارات الكندى والشركاء الحكوميين الآخرين .
وقالت الحكومة الكندية فى بيان إن الحملة التي شنتها كندا على TikTok تأتي في أعقاب "عملية مراجعة متعددة الخطوات للأمن القومي" أجرتها وكالات المخابرات ، وكما تشير CBC فقد حظرت الدولة التطبيق سابقًا من الأجهزة الحكومية الرسمية.
ويأتي أيضًا بعد عدة أشهر من إقرار الولايات المتحدة لقانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ، وأشار المشرعون الأمريكيون أيضًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وعلاقات التطبيق بالصين ، وأقامت TikTok تحديًا قانونيًا واسع النطاق للقانون.
وفي بيان، قال متحدث باسم TikTok إن الشركة ستتحدى أمر كندا أيضًا، وقال المتحدث: "إن إغلاق مكاتب TikTok الكندية وتدمير المئات من الوظائف المحلية ذات الأجر الجيد ليس في مصلحة أي شخص، وأمر الإغلاق اليوم سيفعل ذلك بالضبط". وأضاف: "سنطعن في هذا الأمر في المحكمة ،  وستبقى منصة TikTok متاحة لمنشئي المحتوى. (اليوم السابع)
 
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