آبل تكشف عن ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي

Advertisement

توفر شركة آبل مزايا عديدة من خلال Apple Intelligence، وقد أطلقت شركة آبل إعلانات جديدة تسلط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.حيث تعرض أدوات مبتكرة تساعد الموظفين في حياتهم اليومية وتخفيف التوتر في بيئة العمل، ويعرض الإعلان الأول، بعنوان "غير نبرتك"، موقفًا لموظف يفقد أعصابه بعد اختفاء زباديه من ثلاجة المكتب، لكنه يتمكن من تهدئة نفسه بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي من آبل، ويعيد صياغة رسالته بنبرة لطيفة، ما يؤدي إلى استرجاع الزبادي بطريقة ودية.في الإعلان الثاني، بعنوان "اللحاق السريع"، يواجه موظف آخر تحديًا خلال اجتماع هام حيث لم يكن منتبهًا، لكنه يستعين بتقنيات Apple Intelligence لتلخيص النقاط الأساسية من المناقشة، مما يساعده على الرد بفعالية ويظهر بمظهر المتابع الحريص أمام زملائه ورئيسه.وتركز شركة آبل على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الموظفين وتوفير الوقت، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأخرى دون القلق من التفاصيل الدقيقة، مما يساهم في تحسين بيئة العمل ودعم تجربة المستخدمين. (اليوم السابع)