من هذه الدولة.. أبل تخطط لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي

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تُجري أبل محادثات مع شريكتها الرئيسية في تصنيع هواتف آيفون، شركة فوكسكون، حول إنشاء خوادم جديدة لخدمة Apple Intelligence في تايوان، بحسب ما نقلته "نيكاي آسيا" عن مصادر مطلعة.وتعد إضافة خوادم جديدة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة معالجة البيانات الخاصة بخدمات الذكاء الاصطناعي من أبل، مما يتيح للمستخدمين إتمام مهام أكثر تعقيداً بشكل أسرع.وتستخدم الخوادم الحالية رقاقات M2 Ultra، لكن الشركة تخطط للاستفادة من رقاقات M4 المستقبلية في الخوادم الجديدة.من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستقوم بترقية الخوادم الحالية لاستخدام رقاقات M4، كما لم تُحدد النسخة التي ستُستخدم من هذه الرقاقة، والتي قد تشمل النسخة الأساسية أو "Pro" أو "Max" أو حتى إصدار "Ultra" الذي لم يُعلن عنه بعد.وتُظهر بعض التسريبات، على منصة Geekbench، أن نسخة M4 Max تتفوق بشكل ملحوظ على M2 Ultra، مما يجعلها خياراً قوياً للخوادم الجديدة وتحديث الخوادم الحالية.لكن هناك شكوك حول قدرة فوكسكون على تلبية الطلب، نظراً لانشغالها بإنتاج خوادم Nvidia للذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا في وقت شهد فيه الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، رواجاً واسعاً، بينما كانت أبل متأخرة نسبياً في تبني هذه التقنيات، حيث ما زالت خدمات Apple Intelligence تُطرح تدريجياً.وأفادت التقارير بأن اهتمام شركة أبل ببناء خوادم إضافية يعكس رغبتها في التوسع في مجال منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وربما توفير خصائص معقدة لا يمكن معالجتها على الأجهزة مباشرة.