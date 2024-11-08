بكاميرا فائقة التطور.. سامسونج تكشف عن "Galaxy S25 slim"

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وأشار تقرير لموقع SmartPrix، إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لتزويد الإصدار النحيف من هاتفها المرتقب Galaxy S25 slim، بكاميرا متقدمة تعادل كاميرا هاتف جلاكسي S25 Ultra.وأوضح التقرير أنه تم رصد هاتف من سامسونج برقم طراز SM-S937U في قاعدة بيانات IMEI للأرقام التعريفية المميزة للأجهزة المحمولة، مما يدعم التوقعات بوجود هذا الإصدار من جلاكسي S25.ورجح التقرير أن يضم Galaxy S25 slim، كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، مشابهة لتلك الموجودة في جلاكسي S25 Ultra، بينما قد تكون الكاميرات الأخرى مماثلة لتلك الموجودة في جلاكسي S25 بلس، والذي سيقدم كاميرا خلفية مزودة بعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا زووم بدقة 10 ميجابكسل، مع 3 مستويات من التكبير البصري.كما يتوقع أن تتضمن جميع هواتف السلسلة كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، فيما أوضحت تقارير سابقة أن عائلة هواتف جلاكسي S25 ستصل خلال كانون الثاني المقبل، مع وجود ألوان حصرية للطرازات المتاحة للطلب عبر الإنترنت.يُذكر أن شركة سامسونج تواجه تحديات تتعلق بإنتاج شريحة معالجها الخاص Exynos 2500 بتقنية 3 نانومتر، إذ تشير الشائعات إلى احتمالية استخدام الشركة لهذه الشريحة في جلاكسي S25+ في بعض الأسواق الأوروبية، بينما ستعتمد الشركة على معالج Snapdragon 8 Elite في بقية الأجهزة كمعالج رئيسي.بينما أشار تسريب نشره مدون تقني على منصة Naver الاجتماعية الكورية، إلى أن سامسونج قد تعجل بطرح الإصدار الثاني من خاتمها الذكي Galaxy Ring 2 في وقت مبكر عن يوليو 2025.ومن المنتظر أن يشمل هذا الإصدار بطارية أكبر من حيث السعة وتصميماً أكثر نحافة، بالإضافة إلى ميزات صحية إضافية تتجاوز قدرات الجيل الأول، الذي كان قد أطلق في تموز الماضي.تعرف على تقنية جديدة في خاتم سامسونج الذكي.. تعمل الشركة الكورية على تزويد الخاتم "Galaxy Ring" بخاصية مبتكرة تساعده على التكيّف مع حجم إصبع المستخدم.وأشار تقرير سابق إلى أن الجيل الأول من خواتم سامسونج جلاكسي رينج قد حقق معدل طلب فائق، مما شجع الشركة الكورية على زيادة حجم إنتاج خاتمها الذكي Galaxy Ring بنسبة 150%، لتضيف 600 ألف وحدة جديدة إلى إجمالي إنتاجها خلال العام الجاري، ليصل العدد النهائي للوحدات المنتجة بحلول نهاية العام إلى مليون وحدة.وكانت سامسونج قد قررت في البداية إنتاج 400 ألف وحدة من Galaxy Ring، وهذه الخطوة الحذرة من جانب الشركة ستسمح لها على الأرجح بتقييم كيفية تلقي المستهلكين هذا المنتج، قبل استثمار المزيد من المال والجهد فيه. (الشرق)