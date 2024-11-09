بهدف كشف أعمار المستخدمين المراهقين.. ميتا تلجأ للذكاء الاصطناعي

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تنوي شركة "ميتا" إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد المستخدمين الذين يدعون عمراً مزيفاً على "إنستغرام"، وفق تقرير لـ"بلومبرغ".وستطلق الشركة بداية العام المقبل أداة "تصنيف البالغين Adult Classifier"، والتي ستتولى مهمة كشف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛ ويتلاعبون بتواريخ ميلادهم المسجلة على حساباتهم لدى فيسبوك وانستغرام، وعندها سيقوم النظام بتفعيل إعدادات الخصوصية الأكثر صرامة تلقائياً لهم.وتشير "أليسون هارتنيت"، مديرة إدارة المنتجات في "ميتا" لشؤون الشباب والتأثير الاجتماعي، إلى أن الأداة ستعتمد على مؤشرات مثل الحسابات التي يتابعها المستخدم والمحتوى الذي يتفاعل معه بانتظام.حساب مخصص للمراهقينوفي حال اشتباه الأداة بأن المستخدم أقل من 18 عاماً، فسيتم تحويله تلقائياً إلى حساب مخصص للمراهقين، بغض النظر عن العمر الذي أدخله في ملفه الشخصي.وكانت "ميتا" قد أعلنت لأول مرة عن خططها لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن أعمار المستخدمين الحقيقية، عندما أطلقت حسابات المراهقين في أيلول الماضي.وتتضمن هذه الحسابات إعدادات خصوصية مشددة تلقائياً للمستخدمين دون 16 عاماً، إذ يتم تحويل الحساب إلى خاص Private ويُمنع من مراسلة الغرباء ممن هم ليسوا في قائمة أصدقائه.تأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط من المشرعين وأولياء الأمور، مما دفع الشركة إلى تقييد خيارات الخصوصية للمستخدمين الصغار.ولم تكشف "ميتا" بعد عن دقة أداة "تصنيف البالغين" في تحديد أعمار المستخدمين، إلا أنها أكدت أنها ستتيح للمستخدمين الاعتراض في حال تم تحديد أعمارهم بشكل خاطئ، وتعمل حالياً على وضع إطار لإجراءات الاعتراض.(الشرق)