لتعزيز "الأمن الرقمي".. خطوات تحمي التخزين السحابي الخاص بك

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وبما أن الأمان يبقى أولوية، نقدم لك 6 عوامل مهمة تساعدك على تأمين بياناتك في السحابة، على النحو التالي:التشفير: الطريقة الأولى للتخفيف من حدة خروقات الأمان هي استخدام خدمة سحابية تقوم بتشفير ملفاتك، سواء على جهاز الكمبيوتر المحلي، أو في السحابة.ومن خلال وجود طبقتين من التشفير، فإن ذلك يحمي بياناتك من المخترقين ومقدمي الخدمة.تعيين كلمات مرور قوية: كلمة المرور الخاصة بك هي مفتاح الوصول إلى بياناتك.وللعلم، إن أكثر من 75% من الهجمات ترجع إلى كلمات مرور ضعيفة، مما يعني أنه يجب أن تكون مجتهدًا عند إنشاء كلمة المرور، والتأكد ألا تقل عن ثمانية أحرف.كذلك تجنب استخدام معلومات التعريف، مثل اسمك، أو عيد ميلادك، أو اسم شركتك، أو أسماء الأشخاص أو الحيوانات الأليفة القريبة منك.ولا تنشئ كلمة مرور تحتوي على أحرف فقط، بل إمزج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة وكذلك الأرقام والرموز، مع عدم استخدام كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة.إعداد المصادقة الثنائية: تُعد أداة المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان، يمكنها منع المتسللين من الحصول على كلمة مرورك والوصول إلى بياناتك.وعند استخدام المصادقة الثنائية، ستطلب منك الأداة اتخاذ إجراء على جهاز منفصل لمنح الوصول إلى الحساب بعد استخدام كلمة المرور.وسيضمن هذا أنه إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك، فإن بياناتك ستظل محمية.نسخة احتياطية: حتى عند تخزين البيانات في السحابة، من الضروري الاحتفاظ بنسخ احتياطية.من الناحية المثالية، يتم تخزينها محليًّا، وفي خدمة سحابية واحدة أو أكثر حسب نوع البيانات.الشروط والأحكام: لقد تجاهلنا جميعًا اتفاقيات الشروط والأحكام في البرامج والتطبيقات، لكن لا يجب الاشتراك في خدمة سحابية أبدًا من دون قراءة اتفاقية المستخدم بالكامل.وتتضمن هذه الوثيقة معلومات حيوية حول كيفية حماية الخدمة لمعلوماتك، وما إذا كنت تمنحهم الإذن لاستخدام معلوماتك أو بيعها بأي شكل من الأشكال.وتأكد أيضًا من قراءة أي تحديثات عندما يقوم مزود الخدمة بتحديث سياسات الخصوصية الخاصة به.تثقيف الموظفين: يجب أن يكون التدريب على الأمان السيبراني شرطًا لجميع الموظفين، فقد أصبحت عواقب خروقات البيانات أعلى هذه الأيام.لذلك؛ يجب مناقشة المخاطر التي تتعرض لها شركتك لضمان فهم موظفيك لما هو على المحك.ومن بين الموضوعات الأخرى الموصى بها كيفية قيام الهاكرز بالتصيد الاحتيالي، وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والمعايير والبروتوكولات التي يتبعونها للوصول إلى البيانات وكلمات المرور.