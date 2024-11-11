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تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تطلق أجهزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
11-11-2024
|
02:00
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أطلقت "أبل" نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من إصدارها الجديد لنظام التشغيل "أي.أو.إس 18.2" للأجهزة الذكية.
ووفق تقارير إعلامية، تم تزويد هذه النسخة بمجموعة جديدة من خصائص الذكاء الاصطناعي، منها تطبيق إنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي "جينموجي"، وتطبيق معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي "إيمج بلاي غراوند"، إلى جانب دمج منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" مع المساعد الشخصي الذكي "سيري"، ومحرك بحث مرئي يستخدم كاميرا هواتف "آيفون 1".
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وتعرف مجموعة خصائص وأدوات الذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون، والأجهزة الذكية الأخرى، باسم "أبل إنتليجانس"، واختصارها "أيه.آي" على غرار الاسم المختصر للذكاء الاصطناعي باللغة الإنكليزية.
وقالت الشركة إن التقنيات الجديدة ستتيح للمستخدمين نسخة أكثر ذكاء من المساعد الرقمي "سيري"، وكذلك مساعدة في الكتابة ومراجعة النصوص عبر التطبيقات، إلى جانب إمكانية إنشاء الصور، وغيرها من المزايا.
وسيتمكن المطورون المستقلون أيضًا من الاستفادة من ميزات "آبل إنتليجانس" في تطبيقاتهم الخاصة، وهو ما قد يصبح أحد أكثر التطورات إفادة لحزمة "أبل إنتليجانس" إذا اعتمد عليها المطورون بصورة كبيرة.
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