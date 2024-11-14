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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تطلق مزايا جديدة.. تعرّف إليها
Lebanon 24
14-11-2024
|
11:30
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أعلنت خرائط غوغل، عن ميزة جديدة أطلق عليها"استكشاف على طول مسارك" للتوقفات المخصصة أثناء القيادة، والهدف الرئيسي هو أن تجعل رحلتك أكثر سهولة وراحة، وستتيح لك الميزة العثور على مناطق الجذب المقترحة والمطاعم والمعالم والمناظر الطبيعية الخلابة، لتمنحك تجربة أكثر تخصيصًا من الإصدارات السابقة من الوظائف المماثلة على التطبيق.
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وستساعدك خرائط غوغل الآن على استكشاف المزيد مع أحدث تحديث لها، المتوفر لكل من Android وiOS، وتمكنك من استكشاف العالم في سيارتك .
كما تقترح ميزة "استكشاف على طول مسارك" الجديدة المحطات التي قد تهمك، كما تشير إلى الأماكن ذات الأهمية، بما في ذلك المقاهي المحلية أو المناظر الطبيعية الخلابة، و يقوم تطبيق خرائط غوغل بذلك نيابة عنك حتى لا تحتاج إلى التخطيط المسبق.
وحتى تتمكن من الحصول على تلك الميزة، تحتاج إلى النقر فوق إضافة محطات عند إدخال وجهتك، والتي تظهر لك اقتراحات على الخريطة للمطاعم والأماكن الموصى بزيارتها، كما يمكنك أيضًا اختيار موضوع معين من الشاشة ورؤية اقتراحات له، وأيضا يمكنك معاينة المعلومات حول كل اقتراح قبل إضافته إلى رحلتك.
تعمل هذه الميزة الآن مثل مساعد رحلة على الطريق أكثر من كونها دليلًا كبيرًا لجميع المطاعم في منطقة معينة. ( اليوم السابع)
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