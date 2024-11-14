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تكنولوجيا وعلوم

ميزة مخفية ستغير طريقة استخدامك لهاتف آيفون

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:00
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يحمل هاتفك الآيفون العديد من المزايا التي تمنحك تجربة سهلة في حياتك اليومية، والعديد من المستخدمين لايعلمون أن الملايين من طرازات iPhone تحتوي على إعداد سري لتحذيرك من هطول الأمطار.
وتمنحك هذه الميزة إشعارًا كافيًا للذهاب إلى مكان جاف قبل أن تتعرض للأمطار والسيول، التي تعيق حركتك واتجاهك، وهذه الميزة تجعل أيضا لست بحاجة إلى تنزيل أي شيء إضافي، فهي جزء من تطبيق Apple Weather الذي يأتي مع نظام التشغيل iOS افتراضيًا، والأفضل من ذلك أنها لا تعمل فقط في حالة المطر بل وفي حالة الثلج أيضًا، لذلك فهي مثالية لفصل الشتاء.
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وكل ما عليك فعله، للاستفادة من هذه الميزة، هو الدخول إلى إعدادات تطبيق Weather الخاص بك لتجهيزه،  ولكيفية إعداد تنبيهات المطر على iPhone
أولاً، ستحتاج إلى التأكد من صحة إعدادات موقعك، ثم انتقل إلى الإعدادات ثم  الخصوصية والأمان ثم خدمات الموقع، واختر الطقس، ثم انقر على "دائمًا"، وقم بتشغيل "الموقع الدقيق".
وسيمنحك هذا تحذيرات عندما تكون على وشك مواجهة طقس شديد، و ستحصل أيضًا على تحذيرات بشأن هطول الأمطار في الساعة التالية، وهذا يعني أنه سيتم إخبارك عندما يكون الطقس على وشك هطول الأمطار أو الثلوج في مكانك
وإذا قررت أنك لا تحب الإشعارات، فيمكنك العودة إلى تطبيق الطقس وإيقاف تشغيلها في أي وقت. (اليوم السابع)
 
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