غوغل تطلق برامج حماية لاكتشاف مكالمات الاحتيال على هواتفها

Advertisement

تعمل شركة غوغل على تعزيز قدرتها على اكتشاف البرامج الضارة من خلال توفير حماية جديدة مصممة لاكتشاف العناصر الخبيثة الأكثر خطورة.تحصل خدمة Google Play Protect على نظام أندرويد على تحديث يسمى الكشف المباشر عن التهديدات والذي يبحث عن التطبيقات الضارة المحتملة على هاتفك من خلال تحليل سلوك التطبيق لينبهك في الوقت الفعلي إذا كان هناك شيء يبدو مريبًا.وتم الإعلان عن التحديث لأول مرة في Google I/O في وقت سابق من هذا العام، وهو متاح الآن لهاتف Pixel 6 والهواتف الأحدث، و من المفترض أن يصل إلى هواتف أندرويد غير Pixel من بين شركات أخرى "في الأشهر المقبلة".وتستهدف ميزة اكتشاف التهديدات المباشرة تطبيقات البرامج الضارة التي يصعب اكتشافها والتي تخفي نواياها جيدًا ، فبدلاً من مجرد فحص التطبيقات بحثًا عن أكواد ضارة عند تنزيلها، ستستمر ميزة Play Protect في البحث عن علامات سلوك التطبيق المشبوه حتى بعد تثبيتها على هاتفك.ويمكن أن يساعد ذلك في اكتشاف البرامج الضارة التي تظل خاملة في البداية ثم تبدأ لاحقًا في الانخراط في أنشطة ضارة ، ويتم هذا الاكتشاف على الجهاز باستخدام بنية أساسية للخصوصية في Android تسمى Private Compute Core للمساعدة في الحفاظ على أمان بيانات المستخدم، وسيتلقى المستخدمون تنبيهات في الوقت الفعلي لاتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر.وتطرح جوجل ميزة أمان أخرى اليوم أيضًا وهي اكتشاف مكالمات الاحتيال، كما تم الإعلان عنها في I/O، حيث تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتحليل المكالمات الهاتفية والبحث عن علامات تشير إلى أن المتصل محتال.وإذا اكتشفت أنماط محادثة مشبوهة أو طلبات نموذجية لمحاولات الاحتيال، فسوف تشير إلى المستخدم وتشجعه على إنهاء المكالمة ، كما إنها متاحة فقط لأعضاء برنامج الإصدار التجريبي لتطبيق Phone by Google مع Pixel 6 أو أحدث، وسيتم طرحه على المزيد من هواتف Android في المستقبل. (اليوم السابع)