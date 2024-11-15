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تكنولوجيا وعلوم
ما ميزة Quest فى يوتيوب؟
Lebanon 24
15-11-2024
|
03:20
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يحصل تطبيق YouTube على Meta Quest وهى تحديث هام يمكنك من إضافة مزايا جديدة حول طرق المشاهدة، حيث سيسمح لك التطبيق الآن بمشاهدة مقاطع الفيديو مع ما يصل إلى سبعة أشخاص آخرين.
ولتشغيل هذه الميزة، التي يتم إطلاقها في مرحلة تجريبية، تأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق YouTube وابحث عن أيقونة "Co-watch" في الجزء العلوي من الشاشة (تبدو وكأنها ثلاثة أشخاص مجتمعين معًا)، حددها، ثم في النافذة المنبثقة، حدد "دعوة أشخاص" وبعد ذلك يمكنك دعوة أشخاص من قائمة متابعيك لمشاهدة الأشياء معك، و (سيتعين على الأشخاص الذين تدعوهم متابعتك أيضًا).
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وهناك بعض القيود على سبيل المثال، يمكنك فقط مشاهدة محتوى ثنائي الأبعاد ، وإذا كنت تريد مشاهدة محتوى مدفوع مثل فيلم، فسيتعين على كل شخص يشاهده مع شخص آخر أن يدفع مقابل ذلك بشكل منفصل ، لكن لا يزال يبدو أن المشاهدة المشتركة طريقة مفيدة للتسلية مع أشخاص آخرين في الواقع الافتراضي.
المصدر: اليوم السابع
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