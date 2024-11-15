لتطوير التطبيقات دون الحاجة للبرمجة.. تعرفوا على "Miaoda"

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أعلنت شركة "Baidu" الصينية المتخصصة في خدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق أداة "Miaoda" الجديدة التي تمكن المستخدمين من إنشاء وتطوير التطبيقات الإلكترونية بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة مسبقة في البرمجة. تعتمد الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة داخلها، مما يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة الأكواد البرمجية.جاء الإعلان عن هذه الأداة خلال مؤتمر "Baidu World" السنوي، الذي يُقام في مدينة شانغهاي، حيث عرضت الشركة أبرز مشاريعها التقنية الحديثة. وخلال كلمته في المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "Baidu"، روبن لي، أن الأداة الجديدة تستفيد من قدرات نموذج اللغة الكبير الذي طورته الشركة، والذي يمكنه توليد الأكواد البرمجية. وبهذا الشكل، يستطيع المستخدمون تطوير تطبيقاتهم الخاصة بكل سهولة ودون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالبرمجة، مستفيدين من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تميز منتجات الشركة.كما أشار روبن لي إلى تقنية "I-RAG" المبتكرة لتوليد الصور عبر المطالبات النصية، التي تعد واحدة من أبرز التطورات التي قدمتها الشركة في هذا المؤتمر. (