لهواتف آيفون.. غوغل تطلق تطبيقا جديدا

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قامت شركة غوغل بإطلاق تطبيقها الجديد المخصص لمستخدمي هواتف آيفون لاستخدام منصتها الذكية جيميناي- Gemini، والذي يمكن تحميله الآن مجاناً عبر متجر التطبيقات آب ستور على أجهزة آيفون حول العالم.وفق تدوينة رسمية، يطور التطبيق الجديد من تجربة مستخدمي أبل مع جيميناي- Gemini، والذي لم يكن متاحاً استخدامه سوى من خلال موقع الويب للمنصة، أو من داخل تطبيق جوجل نفسه.تطبيق Gemini على آيفونيوفر التطبيق الجديد ميزة جيميناي لايف Gemini Live، والتي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية وسلسة مع الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن التحدث بطلاقة وطرح الأسئلة أو تغيير المواضيع بحرية، وقد أتاحتها جوجل مؤخراً بالعربية.كما يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في التدرب على مقابلات العمل أو الحصول على نصائح للسفر واستكشاف المدن الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تخصيص صوت الذكاء الاصطناعي من خلال اختيار واحد من عشرة أصوات متوفرة، وهو متاح حالياً بأكثر من عشر لغات، مع خطط لدعم لغات إضافية مستقبلاً.يساعد Gemini المستخدمين على التعلم بطرق مخصصة، عبر طرح الأسئلة بشأن أي موضوع والحصول على خطط دراسية مصممة لتلبية احتياجاتهم، ويوفر التطبيق أيضاً توجيهات دقيقة خطوة بخطوة تتماشى مع أسلوب التعلم الخاص بكل مستخدم، كما يمكنه تقديم اختبارات معرفية لقياس مستوى التقدم.يقدم التطبيق أداة مميزة لتحويل النصوص إلى صور باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي Imagen 3.مع إطلاق التطبيق الجديد، سيحصل مستخدمو آيفون على إمكانية الاستمتاع بتجربة ميزة "Extensions"، والتي تتيح التكامل السلس مع التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين مثل Gmail وGoogle Maps وCalendar، فمن خلال هذه الخاصية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات ذات الصلة مباشرة أثناء المحادثات، مما يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة.(الشرق)