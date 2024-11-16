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تكنولوجيا وعلوم

تقرير: أبل تسجل أعلى شحنات ربع سنوية لها فى الهند

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:00
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ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في الهند بنسبة 5.6% على أساس سنوي وارتفع عدد الهواتف المحمولة التي تم شحنها إلى 46 مليون وحدة، وفقًا لبيانات من شركة البيانات الدولية (IDC)، وشهدت شركة Apple ارتفاع حصتها في السوق إلى 8.6%، ارتفاعًا من 5.7% في الربع الثالث من عام 2023.
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ووفقًا لتفاصيل من IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، سجلت شركة Apple أعلى شحنة ربع سنوية لها في الهند حتى الآن، حيث شحنت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone ما يصل إلى 4 ملايين وحدة، حيث ارتفعت حصة أبل إلى 71% على أساس سنوي.
كانت طرازات الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا لشركة كوبرتينو هي iPhone 15 وiPhone 13 - تم إطلاق الأخير في عام 2021 ولم يعد يُباع عبر موقع Apple على الويب في الهند، كانت هذه الهواتف أيضًا أعلى الطرز شحنًا عبر القنوات عبر الإنترنت.
زادت حصة الهواتف الذكية 5G إلى 83 في المائة، وهو أعلى بكثير من 57% في الربع الثالث من عام 2023، ومن بين هذه الهواتف، لامست شحنات الهواتف الذكية 5G ذات الميزانية المحدودة علامة 50% تقريبًا، وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر بيع الهواتف الذكية 5G بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 292 دولارًا.
من ناحية أخرى، نما متوسط سعر بيع الهواتف الذكية (بشكل عام) بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 258 دولارًا، نما قطاع المدى المتوسط بنسبة 42% على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاع الهواتف الرائدة من 2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4 في المائة في الربع السابق، بزيادة قدرها 86%.
المصدر: اليوم السابع
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