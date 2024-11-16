19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تقرير: أبل تسجل أعلى شحنات ربع سنوية لها فى الهند
Lebanon 24
16-11-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في الهند بنسبة 5.6% على أساس سنوي وارتفع عدد الهواتف المحمولة التي تم شحنها إلى 46 مليون وحدة، وفقًا لبيانات من شركة البيانات الدولية (IDC)، وشهدت شركة Apple ارتفاع حصتها في السوق إلى 8.6%، ارتفاعًا من 5.7% في الربع الثالث من عام 2023.
Advertisement
ووفقًا لتفاصيل من IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker، سجلت شركة Apple أعلى شحنة ربع سنوية لها في الهند حتى الآن، حيث شحنت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone ما يصل إلى 4 ملايين وحدة، حيث ارتفعت حصة أبل إلى 71% على أساس سنوي.
كانت طرازات الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا لشركة كوبرتينو هي iPhone 15 وiPhone 13 - تم إطلاق الأخير في عام 2021 ولم يعد يُباع عبر موقع Apple على الويب في الهند، كانت هذه الهواتف أيضًا أعلى الطرز شحنًا عبر القنوات عبر الإنترنت.
زادت حصة الهواتف الذكية 5G إلى 83 في المائة، وهو أعلى بكثير من 57% في الربع الثالث من عام 2023، ومن بين هذه الهواتف، لامست شحنات الهواتف الذكية 5G ذات الميزانية المحدودة علامة 50% تقريبًا، وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر بيع الهواتف الذكية 5G بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 292 دولارًا.
من ناحية أخرى، نما متوسط سعر بيع الهواتف الذكية (بشكل عام) بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 258 دولارًا، نما قطاع المدى المتوسط بنسبة 42% على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاع الهواتف الرائدة من 2% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4 في المائة في الربع السابق، بزيادة قدرها 86%.
المصدر: اليوم السابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
Lebanon 24
"منظر مقرف".. نجمة تركية شهيرة تستعرض حملها بـ"توب" شفاف والجمهور يُهاجمها (صور)
00:12 | 2024-11-16
16/11/2024 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
Lebanon 24
أسوأ إطلالة.. فستان ملكة جمال لبنان السابقة في عرض ايلي صعب في الرياض يُعرّضها للانتقادات (صور)
02:00 | 2024-11-16
16/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر يكشف تفاصيل الطقس (فيديو)
07:30 | 2024-11-16
16/11/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)
09:11 | 2024-11-16
16/11/2024 09:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
Lebanon 24
هذه حقيقة ما جرى اليوم في اللقلوق
10:23 | 2024-11-16
16/11/2024 10:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2024-11-16
ميزة جديدة من غوغل تُثير إعجاب المُستخدمين
09:45 | 2024-11-16
ويندوز 11 يتوقف عن التحديثات حتى هذا التاريخ
07:00 | 2024-11-16
بعد فوز ترامب.. هل يرتفع سعر آيفون؟
05:29 | 2024-11-16
إيلون ماسك يُضيف "مايكروسوفت" لدعواه القضائية ضدّ "أوبن إيه آي"
04:00 | 2024-11-16
يتحكم بالحواسيب نيابة عن المستخدم.. هذا ما ستطرحه شركة OpenAI قريبا
03:00 | 2024-11-16
لهواتف آيفون.. غوغل تطلق تطبيقا جديدا
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
17/11/2024 02:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
17/11/2024 02:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
17/11/2024 02:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24