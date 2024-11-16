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تكنولوجيا وعلوم
ناسا تتعاون مع مايكروسوفت لإنشاء روبوت يُكشف أسرار عن كوكب الأرض
Lebanon 24
16-11-2024
|
23:00
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تتعاون وكالة ناسا مع مايكروسوفت لإنشاء روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسهيل الوصول إلى البيانات العلمية حول الأرض وفهمها، وستتمكن الأداة، المسماة Earth Copilot، من الإجابة على الأسئلة حول كوكبنا من خلال تكثيف مجموعة واسعة من المعلومات الجغرافية المكانية التي تمتلكها وكالة ناسا في إجابات سهلة الفهم.
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ولإنشاء هذه الأداة، تقوم وكالة ناسا بدمج الذكاء الاصطناعي في مستودع البيانات الخاص بها، مما يسمح لـ Earth Copilot بالرجوع إلى هذه المعلومات عند الإجابة على أسئلة مثل "ما هو تأثير إعصار إيان في جزيرة سانبيل؟" أو "كيف أثر جائحة كوفيد-19 على جودة الهواء في الولايات المتحدة؟"
وتهدف وكالة ناسا إلى جعل الوصول إلى البيانات العلمية من خلال إطلاق Earth Copilot، حيث أصبح الحصول على المعلومات وفهمها داخل قاعدة بيانات ناسا أكثر صعوبة حاليًا بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا باحثين أو علماء.
وقال تايلر برايسون، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لصناعات الصحة والقطاع العام، بالنسبة للعديد من الناس، يتطلب العثور على المعلومات واستخراجها التنقل عبر الواجهات التقنية وفهم تنسيقات البيانات وإتقان تعقيدات التحليل الجغرافي المكاني ، وهي مهارات متخصصة لا يمتلكها سوى عدد قليل جدًا من المستخدمين غير التقنيين ، ويمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط هذه العملية، مما يقلل الوقت اللازم للحصول على رؤى من بيانات الأرض إلى بضع ثوانٍ.
وفي الوقت الحالي، لا يتوفر برنامج Earth Copilot إلا لعلماء وباحثي وكالة ناسا، الذين سيقيمون قدرات الأداة، ثم سيستكشفون تكاملها مع منصة التصور والاستكشاف وتحليل البيانات (VEDA) التابعة لوكالة ناسا، والتي توفر بالفعل إمكانية الوصول إلى بعض بيانات الوكالة. (اليوم السابع)
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