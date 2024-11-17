باستخدام الذكاء الاصطناعي.. إليكم المزايا الجديدة في "خرائط غوغل"

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جزء كبير من المزايا الجديدة التي يحصل عليها التطبيق تعمل داخله بشكل مباشر، وهي مزايا تعزز من جودة واستخدام التطبيق، ولكن هذه الميزة تحديدًا تختلف عن بقية المزايا، إذ أصبح روبوت الدردشة الذكي من "غوغل" قادرا على الوصول إلى تطبيق الخرائط وعرض النصوص فيه مباشرةً.وتملك خرائط "غوغل" ميزة مهمة للغاية، وهي تتيح للمستخدمين وضع وجهة نهائية للرحلة ثم البدء في تخطيط الرحلة حولها وإضافة أماكن توقف مختلفة على مدار طريق الرحلة، مثل محطات التزود بالوقود أو الاستراحات وغيرها.وإحدى أهم المزايا في التحديث الجديد هو تعزيز التفاصيل المعروضة عن الطرق عبر الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الطرق في تطبيق "خرائط غوغل" الآن تعرض العديد من التفاصيل المتعلقة بها، مثل عدد خطوط السير والتفرعات التي قد تظهر أو المنافذ الموجودة عليها.تساعد هذه الميزة في حل عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه المستخدمين سابقًا عند استخدام التطبيق، إذ لم تكن تفاصيل الطريق واضحة في الخريطة مما يجعل المستخدم يخطئ في الطريق أكثر من مرة.وبفضل التحديث الجديد، يمكن الآن لخرائط "غوغل" عرض هذه التقلبات الجوية بشكل مباشر داخل التطبيق دون الحاجة إلى فتح تطبيق الطقس، وإلى جانب ذلك، فإن التطبيق يطلب منك معلومات عن أي تقلبات أو عوائق تواجهها في الطرق، ليتم بذلك جمع المعلومات بشكل مباشر عبر خوارزمية الذكاء الاصطناعي والمستخدمين معًا.تحسينات في وضع العرض الغامرمنذ فترة أطلقت "غوغل" ميزة جديدة في تطبيق الخرائط وهي الوضع الغامر (Immersive View)، يعمل هذا الوضع على تعزيز آلية رؤية الطرق والمباني بشكل مباشر وحي، وعبر دمج هذا الوضع مع آليات الذكاء الاصطناعي وتوليد النصوص، أصبحت الخرائط أكثر تفصيلا ووضوحا.من ضمن التحسينات التي يحصل عليها هذا الوضع هو إمكانية عرض الطرق وإرشادات الطريق بشكل مباشر على الصور التي يتم توليدها عبر الذكاء الاصطناعي مما يسهل على المستخدمين معرفة الطريق، كما تم توسيع رقعة الوضع ليشمل 150 مدينة جديدة. (الجزيرة)