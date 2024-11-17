توقف مفاجئ لخدمة "نتفليكس".. ما السبب؟

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شهدت منصة البث المباشر "نتفليكس" انقطاعاً واسع النطاق في الولايات المتحدة مساء الجمعة، مما أثار استياء المشاهدين الذين كانوا يتابعون مباراة الملاكمة المرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول. وفقاً لموقع "داون ديتيكتور" لتتبع الأعطال، أبلغ أكثر من 85 ألف مستخدم عن مشكلات في الخدمة بحلول الساعة 10:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0335 بتوقيت غرينتش، السبت).أوضح الموقع أن الانقطاع أثر بشكل رئيسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى، مثل نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس، مع شكاوى متفرقة من مناطق أخرى.من جانبها، أعلنت "نتفليكس" أنها لا تملك تعليقاً فورياً حول الحادثة. (الشرق)