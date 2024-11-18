شركة أبل تعلن عن هذه المنتجات الخمسة في هذا التاريخ

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انتهت شركة أبل من إصدار مجموعة M4 Mac الأولية، مع دخول M4 وM4 Pro وM4 Max إلى iMac وMac mini وMacBook Pro، وفي حين أن هذه هي الإعلانات الأخيرة على الأرجح لهذا العام، لا يزال هناك الكثير في طور الإعداد للربيع المقبل، إليك كل ما نتطلع إليه، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".iPhone SE 4ربما يكون الإعلان الأكبر في الربيع المقبل هو هاتف iPhone الجديد الأقل تكلفة من Apple: iPhone SE، ومن المتوقع أن يكون هذا هو أكبر ترقية لـ iPhone SE منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016، مما يجعله مواكبًا لمجموعة iPhone الحديثة.ومن المتوقع أن يتخلى أخيرًا عن زر الصفحة الرئيسية، مع عامل شكل جديد مشابه لـ iPhone 14.سيكون iPhone SE 4 أيضًا أول هاتف iPhone من أبل يدمج مودمًا داخليًا، بعيدًا عن Qualcomm، كما سيعتمد أيضًا على موصل USB-C.iPad 11من المرجح أن يحصل جهاز iPad الأرخص من أبل على أول تحديث له منذ أكثر من عامين في الربيع المقبل، مع التركيز الرئيسي على دعم Apple Intelligence.ويجلب آخر تحديث لجهاز iPad أول إعادة تصميم لجهاز iPad الأساسي منذ أن بدأت أبل في صنع أجهزة iPad ذات الميزانية المحدودة، لذلك من غير المرجح أن يكون هناك أي تغييرات في التصميم، وإذا كان يدعم Apple Intelligence، فمن المحتمل أن يكون بشريحة A18.MacBook Air مع M4على الرغم من أن هذا سيكون تحديثًا أصغر، خاصة الآن بعد أن أضافت Apple 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى إصدار MacBook Air M2 وM3 الحاليين، إلا أن أبل ستظل تعتمد شريحة M4 الجديدة في MacBook Air في الربيع المقبل.M3 iPad Airسيكون هذا أيضًا تحديثًا صغيرًا، ولكن من المرجح أن يحصل iPad Air على تحديث في الربيع المقبل، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.ومن المرجح أن يكون مزودًا بشريحة M3، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة تمامًا لجهاز iPad Air.منتج منزلي ذكي جديد تمامًامن المقرر أيضًا أن يتم إطلاق أول منتج منزلي ذكي من أبل بشاشة عرض في الربيع، مما يمثل أول HomePod من أبل لدعم Apple Intelligence.ومن المتوقع أن تكون شاشة أرخص يمكن تثبيتها على الحائط وإرفاقها بمكبرات الصوت. سيكون لها شاشة مربعة مقاس 6 بوصات تقريبًا. (اليوم السابع)