رموز تعبيرية جديدة تقتحم هواتفكم في 2025

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اقترحت Unicode ما مجموعه 164 رمزًا تعبيريًا جديدًا، بما في ذلك تسعة أحرف جديدة تمامًا، في مسودة قائمة الرموز التعبيرية لعامي 2025/2026، وتشير إلى أن محبي الرموز التعبيرية قد يكون لديهم قريبًا العديد من الشخصيات الجديدة للعب بها.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرموز التعبيرية تشكل الآن جزءًا أساسيًا من العديد من محادثاتنا اليومية، وسيتمكن المستخدمون من استخدام "وجه مشوه"، بعيون ضخمة تشبه الحشرات، وخدود حمراء، وحواجب مرتفعة.وستتمكن أيضًا من الوصول إلى "مخلوق مشعر"، والذي يبدو أنه مستوحى من Bigfoot، وفي حين أن الرموز التعبيرية الجديدة لا تزال بحاجة إلى الموافقة، فقد أثارت بالفعل اهتمامًا كبيرًا على X.ويظهر رمز "راقص الباليه" راقصًا يؤدي رقصة عربية، وكذلك هناك تفاحة مأكولة من كل الجوانب، وحوت قاتل وانهيار أرضي وصندوق كنز، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن أخيرًا من الحصول عليها على هواتفنا الذكية.وفي مدونة تعلن عن الشخصيات الجديدة، أوضح موقع Emojipedia: "من المتوقع الموافقة على Unicode 17.0 وEmoji 17.0 في ايلول 2025، لذلك سيتعين علينا الانتظار لفترة قبل التوصية بهما رسميًا.