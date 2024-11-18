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تكنولوجيا وعلوم
لتنظيف الشوارع تلقائيًا.. روسيا تطلق أول منظومة آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
18-11-2024
|
23:00
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طوّر علماء من جامعة جنوب الأورال الحكومية أول منظومة آلية تعتمد الذكاء الاصطناعي في روسيا لتنظيف الشوارع من القمامة والأوساخ.
ومن شأن تلك المنظومة تجنب الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها مشغل المعدات، وبالتالي تحسين جودة العمل. صرح بذلك الأستاذ المساعد في قسم محطات الطاقة الكهربائية والشبكات وأنظمة إمداد الطاقة في الجامعة أندريه مارتيانوف.
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وقال:" لقد قمنا بتطوير منظومة آلية يمكنها اختيار هذه الطريقة أو تلك من أنظمة التنظيف، وذلك دون أن يتدخل مشغل المعدات في العملية. ويتيح لنا تحسين عملية الكنس والري وتنظيف الشوارع وإزالة الثلوج وتنفيذ أعمال أخرى".
وأوضح أنه يتم حاليا كقاعدة عامة تنظيف المناطق من القمامة والأوساخ يدويا، حيث يتصرف السائق أو المشغل بما يراه مناسبا عندما يقوم بتشغيل وإيقاف المعدات. وعلى سبيل المثال، تبدأ كاسحة الثلج في العمل على الطريق، ويقدر السائق كمية الثلج بالعين، وينزل الفرشاة إلى الأسفل، ثم لسبب ما يرفع الفرشاة عن طريق بالخطأ، لذلك فإن جودة التنظيف تعتمد الآن على خبرة المشغل وضميره، وتستخدم منظومتنا الرؤية الآلية، مما يسمح لها بتقييم مدى ضرورة هذه العملية أو تلك في موقع تنظيف معين، ولنفترض أن آلة الري تسير في مسار وفي منطقة معينة وترى منظومتنا أن الطريق نظيف، وربما لا يتطلب الكثير من ضغط الماء، فهي تضبط بنفسها عمل المعدات.
وقال مارتيانوف إن النموذج الأولي للمنظومة سيكون جاهزا في أوائل عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستبدأ الاختبارات الأولى للمنظومة في مصنع آلات الطرق بمدينة كورغان الروسية. (روسيا اليوم)
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