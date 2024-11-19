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تكنولوجيا وعلوم

لم يعد متاحاً في المتاجر.. "ابل" توقف إنتاج أحد أبرز أجهزتها

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:19
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لاحظ المتسوقون نفاد الشاحن الشهير، محول "لايتنينع لمنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم"، من الأسواق.

وتقوم شركة آبل بالتخلص التدريجي من هذا الجهاز، فهو غير متوفر حالياً في متاجر آبل عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
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ومع تخلي آبل تدريجياً عن شاحنها الأصلي "لايتنينغ" لصالح شحن "USB-C"، لتبني نظام شحن عالمي، يبدو أن منتج "لايتنينع" قد انتهى إلى الأبد. 

وأعرب مستخدمو آبل عن إحباطهم، واصفين هذا التغيير بـ "نهاية حقبة".

ولم يعد الجهاز متاحاً حالياً في متاجر آبل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ومع ذلك تشير تقارير إلى أن المحول لا يزال متوفراً في بعض البلدان، مثل الدنمارك وفرنسا، وفنلندا، والسويد، لكن يُرجح أن هذا سيستمر فقط حتى نفاد المخزون المتبقي في بعض المتاجر.

هناك عدة أسباب دفعت شركة آبل إلى سحب هذا الكابل، من بينها التخلص من منفذ لايتنينغ لجميع أجهزتها، بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد، وحتى الملحقات.

كما تأتي أجهزة آيفون الجديدة الآن بمنفذ USB-C. وهذا يعني أن العديد من الأشخاص لن يشتروه، نظراً لأنهم يحتاجون إلى منفذ Type-C إلى 3.5 مم.
المصدر: AE 24
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