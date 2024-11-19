خصائص جديدة.. هذا ما أصبح متاحاً للأطفال عبر ساعات "فيت بيت" الذكية

زادت شركة الساعات الذكية "فيت بيت" خصائص جديدة إلى الساعة "آيس إل.تي.إي" المصصمة للأطفال الأكبر من 7 سنوات، بهدف مساعدة العائلات في متابعة أنشطة أطفالهم.







Advertisement

كما توجد خاصية جديدة للرسائل المباشرة التي تتيح للأشقاء تبادل الرسائل النصية أو الاتصالات بين بعضهم البعض باستخدام أجهزتهم. وأعلنت الشركة عن مجموعة الخصائص الجديدة وتشمل مجموعات محادثة والمحادثة العائلية وألعاباً صغيرة جديدة إلى جانب ساعات جديدة ذات وجهين.كما توجد خاصية جديدة للرسائل المباشرة التي تتيح للأشقاء تبادل الرسائل النصية أو الاتصالات بين بعضهم البعض باستخدام أجهزتهم.

الى ذلك، تفرض الساعة قيوداً على إضافة الأطفال لأي أرقام اتصال، ويمكن للآباء إضافة أو الموافقة على إضافة ما يصل إلى 20 شخصاً كبيراً موثوق فيهم إلى قائمة أرقام الاتصالات على الساعة لكي يضمنوا استمرار السيطرة على تواصل أطفالهم مع الآخرين.



كما تمت إضافة خاصية جديدة تعمل على تعزيز هذه التجربة من خلال تفعيل وظيفة المحادثة الجماعية عبر الساعة "آيس إل.تي.إي" وتطبيق أيس المصاحب.



يمكن إضافة أي شخص مسجل على تطبيق غوغل فاميلي إلى المحادثة، في حين لم يكن باستطاعة الإخوة في السابق التواصل مع بعضهم البعض من خلال الاتصال أو الرسائل النصية باستخدام "آيس إل.تي.إي" بسبب أدوات الرقابة الآبوية.

ولكن تم رفع هذا القيد، مما يسمح للإخوة بالتواصل بحرية عبر أجهزة "أيس إل.تي.إي" الخاصة بهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في حين يشجع هذا التفاعل العائلي، لا يزال الأطفال غير قادرين على التواصل مع الأصدقاء من خلال الجهاز.



ولكن يمكنهم إضافة بعضهم البعض في تطبيق بيت فالي، حيث تعيش حيواناتهم الأليفة الافتراضية.