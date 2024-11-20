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تكنولوجيا وعلوم

منافسة لسامسونغ وآبل.. Asus تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
20-11-2024 | 02:00
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كشفت Asus رسميا عن مواصفات ROG Phone 9 الذي سيكون من أقوى المنافسين للهواتف الرائدة التي تطرحها آبل وسامسونغ.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.8/768/8.9) ملم، وزنه 227 غ، وحمي الهيكل بإطار معدني متين وزجاج Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش.
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وشاشته جاء LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، كثافتها 388 بيكسل/الإنش، ترددها 185 هيرتز، ودعمت بتقنية Always-On displa وتقنيات HDR10 .

يتمتع الهاتف بأداء استثنائي بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 830، كما حصل على نظام تشغيل Android 15 قابل للتحديث، وعلى ذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية حصلت على 3 عدسات بدقة (50+13+5) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 8 بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

دعمت Asus هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذي USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 5800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط، كما يوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية الأخرى، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 1100 يورو تقريبا.
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