تعرف على أقوى حاسوب عملاق فى العالم

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عندما أعلنت شركة Cray Computing، وهى شركة تصنيع حواسيب عملاقة استحوذت عليها HP فى عام 2019، أنها ستبنى El Capitan، توقعت أن يصل الحاسوب إلى ذروة أداء تبلغ 1.5 إكسافلوب، واليوم، تم نشر الإصدار الرابع والستين من TOP500 - وهو تصنيف طويل الأمد لأجهزة الكمبيوتر العملاقة غير الموزعة في العالم - ولم يتجاوز El Capitan هذا التوقع فقط بتسجيله 1.742 إكسافلوب، بل حصل أيضًا على لقب أقوى حاسوب عملاق في العالم الآن.ويعد El Capitan هو ثالث حاسوب "إكساسكيل"، مما يعني أنه يمكنه إجراء أكثر من كوينتيليون عملية حسابية في الثانية، ويحتل الحاسوبان الآخران، المدعوان Frontier وAurora، المركزين الثاني والثالث على TOP500 الآن، ليس من المستغرب أن تعيش كل هذه الآلات الضخمة داخل مرافق بحثية حكومية: يقع El Capitan في مختبر لورانس ليفرمور الوطني؛ ويقع Frontier في مختبر أوك ريدج الوطني؛ ويزعم مختبر أرجون الوطني أنه يقع في Aurora، وكان لشركة Cray يد في جميع الأنظمة الثلاثة.ويحتوي El Capitan على أكثر من 11 مليون وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية مجمعة تعتمد على معالجات AMD من الجيل الرابع EPYC، وتم تصنيف هذه المعالجات المكونة من 24 نواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز لكل منها ولديها وحدات معالجة APU من AMD Instinct M1300A، كما أنها فعالة نسبيًا، حيث تضغط على ما يقدر بنحو 58.89 جيجافلوب لكل واط.إذا كنت تتساءل عن سبب بناء El Capitan، فإن الإجابة هي معالجة سلامة المخزون النووي، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لمكافحة الإرهاب النووي، ونظرًا لكونه أقوى من المتوقع، فمن المرجح أن يحتل العرش لفترة طويلة قبل أن يتفوق عليه جهاز كمبيوتر آخر من فئة إكساسكيل. (اليوم السابع)