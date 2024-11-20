لدعم استخدام الذكاء الإصطناعي.. دورة مجانية من "chatgpt"

Advertisement

أعلنت شركة OpenAI اليوم عن إطلاق دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين معلمي رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة الدردشة الآلية ChatGPT، داخل الفصول الدراسية. وتستغرق الدورة ساعة واحدة وتتألف من تسع وحدات تم تطويرها بالتعاون مع منظمة Common Sense Media غير الربحية، وتتناول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.وأفادت الشركة بأن البرنامج قد تم اعتماده بالفعل في "عشرات" المدارس، من بينها منطقة مدارس Agua Fria في أريزونا، ومنطقة مدارس San Bernardino في كاليفورنيا، بالإضافة إلى نظام مدارس Challenger Schools المستقلة. وأظهر بحث داخلي أجرته الشركة أن 98% من المشاركين أكدوا استفادتهم من البرنامج بتعلم استراتيجيات وأفكار جديدة يمكن تطبيقها في بيئة التعليم.وفي تعليق حول المبادرة، قال روبي تورني، المدير الأول لبرامج الذكاء الاصطناعي في منظمة Common Sense Media: "تواجه المدارس في جميع أنحاء البلاد فرصًا وتحديات جديدة مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للتعليم. من خلال هذه الدورة، نسعى لدعم وتثقيف المعلمين في الخطوط الأمامية استعدادًا لهذا التحول الكبير".أضاف:" لكن على الرغم من الإشادة بالمبادرة، أثارت بعض الأصوات في المجتمع التعليمي مخاوف بشأن هذه التكنولوجيا، محذرين من إمكانية فشلها أو كونها مضللة. يشير هؤلاء إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم يتطلب حذرًا أكبر لضمان تحقيق فائدة حقيقية ودائمة للطلاب".تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بدور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، حيث يتزايد الجدل حول تأثيره على أساليب التدريس التقليدية. (TechCrunch)