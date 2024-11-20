تجربة جديدة من "Meta".. طرق مبتكرة لتحسين محتوى المراهقين على إنستغرام

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وكشفت شركة "Meta"، أنّ هذه الميزة الجديدة تتيح، إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، مما يؤدي في الأساس إلى إعادة تشغيل الخوارزمية التي تحدد أنواع المنشورات ومقاطع الفيديو التي يرونها في موجزهم، فقد تم تصميم التغيير، الذي يعد مجرد اختبار ولكن سيتم طرحه عالميًا قريبًا، لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم إذا وجدوا أن المحتوى في موجز Instagram الخاص بهم لم يعد يتطابق مع اهتماماتهم. (اليوم السابع)