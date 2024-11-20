Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تجربة جديدة من "Meta".. طرق مبتكرة لتحسين محتوى المراهقين على إنستغرام

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1281296-638677281526790219.jpeg
Doc-P-1281296-638677281526790219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "Meta"، اليوم الأربعاء، أنّها تدرس منح المراهقين طرقًا جديدة لتشكيل تجربتهم على انستجرام، من خلال السماح  للمستخدمين بإعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، حيث يسمح التطبيق بالفعل  للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها.
Advertisement

وكشفت شركة "Meta"، أنّ هذه الميزة الجديدة تتيح، إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، مما يؤدي في الأساس إلى إعادة تشغيل الخوارزمية التي تحدد أنواع المنشورات ومقاطع الفيديو التي يرونها في موجزهم، فقد تم تصميم التغيير، الذي يعد مجرد اختبار ولكن سيتم طرحه عالميًا قريبًا، لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم إذا وجدوا أن المحتوى في موجز Instagram الخاص بهم لم يعد يتطابق مع اهتماماتهم. (اليوم السابع) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-11-20
09:47 | 2024-11-20
06:11 | 2024-11-20
04:35 | 2024-11-20
02:32 | 2024-11-20
02:00 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24