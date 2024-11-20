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تكنولوجيا وعلوم
تجربة جديدة من "Meta".. طرق مبتكرة لتحسين محتوى المراهقين على إنستغرام
Lebanon 24
20-11-2024
|
16:00
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أعلنت شركة "Meta"، اليوم الأربعاء، أنّها تدرس منح المراهقين طرقًا جديدة لتشكيل تجربتهم على انستجرام، من خلال السماح للمستخدمين بإعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، حيث يسمح التطبيق بالفعل للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها.
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وكشفت شركة "Meta"، أنّ هذه الميزة الجديدة تتيح، إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، مما يؤدي في الأساس إلى إعادة تشغيل الخوارزمية التي تحدد أنواع المنشورات ومقاطع الفيديو التي يرونها في موجزهم، فقد تم تصميم التغيير، الذي يعد مجرد اختبار ولكن سيتم طرحه عالميًا قريبًا، لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم إذا وجدوا أن المحتوى في موجز Instagram الخاص بهم لم يعد يتطابق مع اهتماماتهم. (اليوم السابع)
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