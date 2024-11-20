22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي "آيفون".. تحذير هام جداً من شركة "آبل"!
Lebanon 24
20-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت شركة آبل، بعض التحذيرات حول توقف عمل مزامنة إشارات Safari المرجعية عبر iCloud ، وذلك على بعض الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS، اعتبارًا من 18 كانون الأول 2024.
Advertisement
وأكدت آبل، أنه بدءاً من هذا التاريخ لن تتمكن أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو الإصدارات الأقدم من النسخ الاحتياطي على iCloud، فضلا عن بعض التقارير التي تفيد بأن هذا التغيير يمتد إلى بعض الوظائف الرئيسية في Safari.
ويعد التغيير في النسخ الاحتياطية على iCloud مزعجًا بدرجة كافية، بحيث سيحتاج المستخدمون الذين لديهم هذه الأجهزة إلى إيجاد طرق بديلة لعمل نسخة احتياطية من بياناتهم، مثل استخدام جهاز كمبيوتر أو محرك أقراص ثابت خارجي.
كما سيتم حذف النسخ الاحتياطية الموجودة على الأجهزة غير المدعومة من السحابة، لذا من المهم اتخاذ إجراء قبل هذا التاريخ إذا كنت تريد الحفاظ على بياناتك. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
10:33 | 2024-11-20
20/11/2024 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
10:02 | 2024-11-20
20/11/2024 10:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:16 | 2024-11-21
لتحسين الصوت والصورة في المكالمات.. مزايا جديدة في ماسنجر
00:00 | 2024-11-21
المحكمة الاميركية تحارب "غوغل" وتجبرها على بيع "كروم"
16:00 | 2024-11-20
تجربة جديدة من "Meta".. طرق مبتكرة لتحسين محتوى المراهقين على إنستغرام
14:00 | 2024-11-20
حملات إعلانية باستخدام الذكاء الإصطناعي.. هل تصبح العارضات البشرية جزءاً من الماضي؟
09:47 | 2024-11-20
آبل تضم جهازا جديدا إلى "كومة الخردة"
06:11 | 2024-11-20
لدعم استخدام الذكاء الإصطناعي.. دورة مجانية من "chatgpt"
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
21/11/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24