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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "آيفون".. تحذير هام جداً من شركة "آبل"!

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:00
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أصدرت شركة آبل، بعض التحذيرات حول توقف عمل  مزامنة إشارات Safari المرجعية عبر iCloud ، وذلك  على بعض الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS، اعتبارًا من 18 كانون الأول 2024.

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وأكدت آبل، أنه بدءاً من هذا التاريخ لن تتمكن أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو الإصدارات الأقدم من النسخ الاحتياطي على iCloud، فضلا عن بعض التقارير التي تفيد بأن هذا التغيير يمتد إلى بعض الوظائف الرئيسية في Safari.

ويعد التغيير في النسخ الاحتياطية على iCloud مزعجًا بدرجة كافية، بحيث سيحتاج المستخدمون الذين لديهم هذه الأجهزة إلى إيجاد طرق بديلة لعمل نسخة احتياطية من بياناتهم، مثل استخدام جهاز كمبيوتر أو محرك أقراص ثابت خارجي.

كما سيتم حذف النسخ الاحتياطية الموجودة على الأجهزة غير المدعومة من السحابة، لذا من المهم اتخاذ إجراء قبل هذا التاريخ إذا كنت تريد الحفاظ على بياناتك. (اليوم السابع) 

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