Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تضيف جهازا مميزا لأسرة هواتفها: تعرّفوا إلى Galaxy S25 Slim

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1281746-638678045664609185.jpg
Doc-P-1281746-638678045664609185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، صممته ليكون أحد أفضل الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف Galaxy S25 Slim المنتظر حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.
Advertisement

وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 393 بيكسل/الإنش، كما تعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.


يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.


وحصل الهاتف على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية التي تحتوي على ثلاث عدسات بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM ليتصل بالشبكات الخلوية، وزودته بمنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومن المفترض أن تطرحه لينافس هواتف "آيفون-17" التي ستطلقها آبل. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:41 | 2024-11-21
06:23 | 2024-11-21
06:15 | 2024-11-21
01:16 | 2024-11-21
00:00 | 2024-11-21
23:00 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24