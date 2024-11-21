موعد إطلاق آيفون "SE 4" من "أبل"

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إذا كنت من محبي تشكيلة ايفون رخيصة السعر من أبل، فهناك بعض الأخبار المثيرة في الأفق، حيث تشير التقارير إلى أن أبل تستعد لإطلاق ايفون SE 4 الذي طال انتظاره في اذار 2024، وتأتي هذه المعلومات من محلل باركليز Tom O'Malley، الذي التقى مؤخرًا بموردي الإلكترونيات الرئيسيين في آسيا، وإليك كل ما نعرفه حتى الآن عن الجهاز القادم.على عكس ايفون SE الحالي، الذي يتبع تصميم ايفون 8، من المتوقع أن يتبنى طراز الجيل الرابع مظهرًا أكثر حداثة مشابهًا لجهاز ايفون 14، وهذا يعني شاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة، وحواف نحيفة، وإدخال Face ID، وترك زر Touch ID خلفه.يُشاع أن ايفون SE 4 سيحمل العديد من الميزات الرائعة، وقد يأتي مع شريحة A-series أحدث، مما يضمن سرعة وكفاءة من الدرجة الأولى.– ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت: لدعم ميزات أبل Intelligence المتقدمة.منفذ USB-C: يتماشى مع الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أبل للتخلص من منفذ Lightning.قد يكون أحد الميزات البارزة هو مودم 5G الخاص بشركة أبل، وهو مشروع تعمل عليه منذ عام 2018، ويمثل هذا تحولًا كبيرًا، حيث اعتمدت أبل تقليديًا على Qualcomm في أجهزة المودم، وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان مودم أبل الداخلي سيوفر تحسينات ملحوظة مثل سرعات أسرع أو اتصال أفضل، إلا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو الاعتماد على الذات.خلفية عن علاقة أبل وQualcommلا يتعلق الانتقال إلى مودم 5G داخلي بالابتكار فحسب - فهناك تاريخ هنا، حيث رفعت أبل دعوى قضائية ضد Qualcomm في عام 2017 بسبب الممارسات غير العادلة والإتاوات غير المدفوعة، وعلى الرغم من تسوية الشركتين في عام 2019، استحوذت أبل على أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel في نفس العام، مما وضع الأساس لتطوير مودم خاص بها.ويبدأ سعر ايفون SE الحالي من 429 دولارًا في الولايات المتحدة، ولكن مع كل هذه الترقيات، يبدو من المحتمل حدوث زيادة طفيفة في السعر، وإذا ثبتت صحة الشائعات، ستعلن شركة أبل عن ايفون SE 4 في مارس 2024، ربما خلال حدث عبر الإنترنت مشابه للإطلاقات السابقة. (اليوم السابع)