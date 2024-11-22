Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطريقة.. آبل تحصّن هواتف آيفون ضد أدوات الاختراق المتطوّرة

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1282163-638678816587616947.jpeg
Doc-P-1282163-638678816587616947.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تسريبات جديدة عن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل أداة Graykey، وهي إحدى الأدوات القوية الشهيرة التي تُستخدم على نطاق واسع من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات الجنائية الرقمية.

ولأول مرة، سلّطت التسريبات الجديدة الضوء على إمكانيات تلك الأداة، خاصةً فيما يتعلق بهواتف آيفون الحديثة التي تعمل بنظام iOS 18.
Advertisement

ووفقًا لوثائق مسربة نشرها موقع 404 Media، فإن أداة Graykey ما زالت قادرة على اختراق العديد من هواتف آيفون، لكنها تواجه تحديات كبيرة الآن.

وتدعم الأداة اختراق الأجهزة من سلسلة آيفون 12 حتى آيفون 16، لكنها تستطيع الوصول فقط إلى البيانات بنحو جزئي في الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 18 أو تحديثه الفرعي iOS 18.0.1.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين يودون استرداد كافة بيانات أجهزتهم، فإن أداة Graykey ما زالت غير قادرة على الوصول إلى كل شيء.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن أداء أداة Graykey مع نظام iOS 18.1، الذي صدر الشهر الماضي، غير واضح تمامًا. ويبدو أن الأداة لم تُحدّث بعدُ لتتوافق مع هذا الإصدار. أما فيما يتعلق بالأجهزة التي تعمل بالإصدارات التجريبية من iOS 18، فإن أداة Graykey لا تستطيع اختراقها على الإطلاق.

ولا تقتصر التحديات على أجهزة آيفون فقط، ولكن أداة Graykey تواجه صعوبة مماثلة مع أجهزة أندرويد، إذ يمكنها الوصول إلى بيانات جزئية فقط في هواتف غوغل بكسل حتى إصدارات بكسل 9. ومع ذلك، تشترط الأداة أن يكون الجهاز في حالة “After First Unlock”، أي يكون قد فُتح مرة واحدة على الأقل بعد إعادة تشغيله.

ويُعد هذا التسريب نادرًا؛ لأنه يقدم رؤية واضحة عن قدرات أداة Graykey وما تعجز عن تحقيقه؛ إذ كانت إمكانيات الأداة محاطة بسرية كبيرة، لكن هذا الكشف يوضح نقاط قوتها وضعفها في التعامل مع هواتف آيفون.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:05 | 2024-11-22
01:03 | 2024-11-22
23:00 | 2024-11-21
15:00 | 2024-11-21
12:30 | 2024-11-21
10:41 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24