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تكنولوجيا وعلوم

بسعر منافس.. Tecno تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
24-11-2024 | 07:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف Tecno الجديد الذي حصل على مواصفات جيدة وسيطرح بسعر منافس.
 
وتبعا للتسريبات فإن هاتف Tecno Pop 9 4G حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وزوّد بشاشة IPS LCD، مقاس 6.67، دقة الشاشة (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، وكثافتها 263 بيكسل/الإنش.
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سيعمل الهاتف بنظام Android 14 (Go edition)، ومعالجات Unisoc T615 وMediatek Helio G50، ومعالجات رسوميات Mali-G57 MP1 و PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت يمكن توسيع سعاتها عبر شرائح microSDXC.
 
والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمت Tecno الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.

سيطرح الهاتف بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأخضر، وستبدأ أسعار نسخه من 70 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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