من طراز "لونغ مارش-2 سي"... الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم الإثنين صاروخا من طراز "لونغ مارش-2 سي"، لوضع قمرين اصطناعيين في الفضاء.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الصاروخ انطلق في الساعة 7:39 صباحا بتوقيت بكين من مركز جيو كوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وأرسل القمرين الاصطناعيين "سيوي جاوجينغ-2 03" و"سيوي جاوجينغ-2 04"، إلى مدارهما المحدد.



وتعتبر هذه المهمة هي رقم 547 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

#China on Monday launched a Long March-2C carrier rocket, placing two satellites into space. The rocket blasted off at 7:39 a.m. (Beijing Time) from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China and sent the pair of satellites, Siwei Gaojing-2 03 and Siwei Gaojing-2 04,… pic.twitter.com/crfFQOxotQ — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 25, 2024 Advertisement







وكانت الصين قد أطلقت في أيلول الماضي، أول قمر اصطناعي تجريبي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، باسم (شيجيان-19)، إلى الفضاء، باستخدام الصاروخ (لونغ مارش-2 دي). وكانت الصين قد أطلقت في أيلول الماضي، أول قمر اصطناعي تجريبي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع، باسم (شيجيان-19)، إلى الفضاء، باستخدام الصاروخ (لونغ مارش-2 دي).

وفي تشرين الاول الماضي، أعلنت شركة "أيه دي أيه سبيس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، أن قمرها الذي أطلقته مؤخرا أكمل بنجاح التحقق التقني من التكنولوجيا الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير خلال التشغيل في المدار.





وأجرى القمر الاصطناعي 13 اختبارا لنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في الفترة ما بين يومي 25 أيلول و5 تشرين الاول، شملت أنواعا متعددة من أسئلة الاستدلال تحت ظروف تشغيل ودرجات حرارة مختلفة.



وفي المرحلة التالية، سيقوم القمر الاصطناعي بتوليد بيانات الاستشعار عن بعد ثلاثية الأبعاد بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء وجوده في المدار. (سكاي نيوز)