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تكنولوجيا وعلوم
بالصور.. مشاهد مذهلة لمجرات جديدة تُعمّق فهمنا للكون
Lebanon 24
25-11-2024
|
06:00
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استخدم علماء الفلك التلسكوب العملاق في صحراء أتاكاما بشمال تشيلي للكشف عن خمس صور مذهلة لمجرات تمتد من حافة "المجموعة المحلية" إلى مسافات أبعد في أعماق الكون.
تشمل الصور المكتشفة مجرات قريبة تضم درب التبانة، وأخرى بعيدة، مما يتيح للعلماء فرصة لفهم تطور الكون وتشكيل النجوم. كما تسلط هذه الملاحظات الضوء على التفاعلات الجاذبية بين المجرات، التي تساهم في تراكم الأجرام السماوية والغاز والغبار من المجرات المجاورة، في خطوة مهمة لدراسة ديناميكيات الكون.
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وتم جمع هذه الصور كجزء من مشروع ( VST-SMASH)، الذي يهدف إلى دراسة تشكل المجرات وهيكلها، وتمثل هذه الصور جزءا صغيرا من مجموعة تضم 27 مجرة قيد الدراسة ضمن المشروع، وواحدة من أبعد المجرات التي تم الكشف عنها هي المجرة الحلزونية (IC 5332)، الواقعة على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية في كوكبة النحات.
وتم اختيار هذه المجرات لأنها تقع في نفس المنطقة التي يدرسها تلسكوب إقليدس الفضائي، الذي سيوفر صوراً بطول موجي أزرق لهذه المجرات، كما سيتيح مقارنة البيانات الملتقطة من أدوات التلسكوب الكبير بصحراء تشيلي الأخرى التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
ومن بين أشهر المجرات في هذه المجموعة، مجرة (NGC 5236)، المعروفة أيضا باسم "المروحة الجنوبية"، وتبعد حوالي 15 مليون سنة ضوئية عن الأرض.
ويقول قائد مشروع (VST-SMASH)، كريسينزو تورتورا: "نحاول فهم كيفية تكوّن المجرات وفقًا لكتلتها وشكلها، وكيف تتشكل النجوم داخلها أو يتم اكتسابها خلال عمليات اندماج المجرات، وهذا يتيح لنا تتبع بقايا التفاعلات المجرية ودراسة عملية تشكيل البنية الكونية".
ومن بين المجرات المحلية، مجرة (Sextans A)، وهي مجرة قزمة غير منتظمة تقع على بعد حوالي 4 ملايين سنة ضوئية في كوكبة السدس، وكذلك مجرة (NGC 3109)، الموجودة في كوكبة الشجاع.
وعلى الرغم من أن تحليل بيانات التلسكوب الكبير لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن هذه الصور أظهرت فعالية المشروع في دراسة المجرات ذات الإضاءة السطحية المنخفضة، وبفضل قدرات التلسكوب الكبير، تمكن الباحثون من الحصول على هذه الملاحظات في فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وأضاف تورتورا أن المرصد المستقبلي (فيرا روبين) الذي يجري بناؤه في تشيلي سيجري ملاحظات مماثلة، ولكنه سيحتاج إلى سنوات من الرصد للوصول إلى نفس العمق الذي حققه التلسكوب الكبير.
واختتم تورتورا بالقول: "لا يزال التلسكوب الكبير بصحراء تشيلي أداة مميزة تتيح لنا نتائج علمية مثيرة في المستقبل". (العين)
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