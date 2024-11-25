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تكنولوجيا وعلوم

في روسيا.. الذكاء الاصطناعي يحوّل التسجيلات الصوتية إلى نوتات

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:40
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طوّر طلاب معهد موسكو للفيزياء التقنية خدمة يمكنها تحويل التسجيلات الصوتية لموسيقى البيانو إلى نوتات موسيقية، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال مطورو المشروع إن إنشاء المقطوعات الموسيقية يدويا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، ولا يتم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الموسيقية الحديثة على نطاق واسع بسبب نقص البيانات عالية الجودة في إطار MIDI، أما خدمة Audio2MIDI فتقدم للموسيقيين والملحنين مستوى عاليا لتحويل حتى أكثر المقطوعات الموسيقية تعقيدا إلى النوتات، وأشار إلى أنه يمكن الآن الحصول على نوتات موسيقية للعزف على البيانو في لحظات معدودة.
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وتعمل الخدمة الآن على "تليغرام". ومن أجل استخدامها، تحتاج إلى تشغيل برنامج Audio2MIDI، والنقر فوق "البدء"، وتحديد المهمة المطلوبة من القائمة، مثل التعرف على النوتات في الأغنية، وتقسيم الأغنية إلى صوت ومرافقة، والحصول على كلمات الأغنية حسب العنوان أو الكلمات الرئيسية، وتنزيل الأغنية باستخدام هذه المواصفات.

وقد يكون Audio2MIDI، حسب مطوريه، موضع اهتمام منصات ومتاجر الموسيقى. فهو يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء مجموعات بيانات كبيرة من النوتات، يمكن أن تحسن إلى حد بعيد تدريب نماذج الموسيقى التوليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الخدمة للتحقق من أصالة المؤلفات الموسيقية وتحليل المسارات بحثا عن الانتحال في سياق منازعات حقوق الملكية الفكرية.

وقال ديمتري بروتاسوف مدير المشروع والطالب في معهد الفيزياء التقنية: "أحيانا أعزف على البيانو وأختار الألحان عن طريق السمع من الأغاني التي أفضلها، ومن خلال ممارسة هذه العملية أدركت أن أتمتة البحث عن النوتات الموسيقية وإنشاء الترتيبات باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الحياة أسهل بكثير".

ويعد المطورون بتوسيع الوظيفة عن طريق إضافة القدرة على إنشاء النوتات للآلات الموسيقية الأخرى والأوركسترا. (روسيا اليوم)
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